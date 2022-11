Peugeot Inception, il futuro del leone svelato a Las Vegas

Il 2023 sarà l’anno in cui la strategia di elettrificazione di Peugeot arriverà a pieno compimento, a partire dal prossimo 5 gennaio: in quel giorno apre infatti i battenti il CES di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dedicata alla tecnologia e all’innovazione. In quell’occasione la casa francese presenterà il concept Inception, anticipato lo scorso novembre al Salone dell’Auto di Parigi.

FINESTRA SUL FUTURO Il concept sarà l’occasione per mostrare i tre pilastri su cui si concentra la strategia futura di Peugeot:

PIATTAFORME Definite “BEV dy design”, ossia progettate espressamente per le auto elettriche , le nuove piattaforme di Peugeot puntano a reinventare l’intera esperienza di guida. Come? Inception sarà la prima occasione per scoprirlo

Con il concept debutterà anche la nuova generazione di i-Cockpit (che integra volante, strumentazione digitale e schermo dell'infotainment), che promette di re-interpretare i gesti di chi guida per "creare nuove esperienze digitali e fisiche". Anche qui, sapremo con maggior precisione cosa significhi tutto questo solo dopo aver visto l'auto.

DESIGN Da ultimo, Inception introdurrà un nuovo stile per la casa francese, rafforzando ulteriormente i suoi tratti distintivi, a cominciare dalla firma luminosa con i tre artigli

QUANDO LA VEDREMO Il reveal del concept Inception è previsto per giovedì 5 gennaio 2023 alle 23:00 (ora italiana), in diretta dalla fiera di Las Vegas. Dal giorno successivo si terranno presentazioni e conferenze digitali sul futuro del marchio con il CEO di Peugeot Linda Jackson, il responsabile del design Matthias Hossann e il direttore del prodotto Jerome Micheron.

