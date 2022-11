Peugeot 508, col restyling apre all'ibrido leggero. Prime foto spia

Per berlina e wagon, novità stilistiche ma anche sotto il cofano. In arrivo il mild hybrid 48 volt su una motorizzazione benzina

Non di soli SUV vive il Leone, né di sole elettriche al 100%. I prototipi mimetici protagonisti del nostro servizio fotografico appartengono alla futura edizione di Peugeot 508, modello ormai prossimo (primavera 2023?) al ''refresh'' di (oltre) metà ciclo vita. Sia la berlina, sia la variante station wagon, sono attese da aggiornamenti stilistici, ma anche meccanici. Leggasi mild hybrid.

Peugeot 508 facelift, prime foto spia

408 DOCET All'anteriore, la rinnovata 508 dovrebbe adottare sia il nuovo logo Peugeot, sia la griglia di nuovo design, sull'esempio di nuove 308 e 408. I fari manterranno probabilmente la loro forma attuale, beneficiando semmai di una grafica LED rivista. Finisce sotto i ferri, infine, il paraurti, con prese d'aria (finte) accanto alle tipiche zanne LED. Sul retro, l'area intorno ai gruppi ottici è mimetizzata, tuttavia già si intravede il nuovo disegno a LED a tre artigli obliqui. Il paraurti, pare, resta invece inalterato. All'interno, aspettiamoci un nuovo sistema di infotainment, insieme a un quadro strumenti digitale 3D e nuove opzioni di allestimento.

Su Peugeot 508 è in arrivo il mild hybrid

IBRIDO ''LIGHT'' Sottopelle, è quasi certo come Peugeot 508 restyling, oltre a confermare la motorizzazione plug-in hybrid, ottenga - sulla falsariga dei colleghi 3008 e 5008 - il nuovo motore benzina PureTech da 136 CV con tecnologia mild hybrid 48 volt e cambio elettrificato a doppia frizione. Ancora non è chiaro quale sia il motore di partenza: il 3 cilindri 1.2 ex PSA o il 4 cilindri 1.5 progettato sulla sponda ex FCA del Gruppo Stellantis? Visti i tempi, non è infine esclusa l'abolizione dalla gamma del diesel 1.5 BlueHDi. Presto accederemo a informazioni più precise.

