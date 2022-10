Nuova Peugeot 408, in vendita l'intera gamma. Prezzi e promo

Ora che ha dissetato il proprio ''ego'' mettendosi in bella mostra al Paris Motor Show, nuova Peugeot 408 si mette al servizio della società. Dopo il successo della First Edition, sold out in meno di due settimane, ordini aperti per l'intero spettro di motori e allestimenti. Per i tempi di consegna, l'orizzonte sono i primi mesi del 2023. Tre propulsori, altrettante configurazioni esterne e interne. I prezzi di listino partono da 33.800 euro: scendiamo nel dettaglio.

In attesa della variante 100% elettrica, prevista entro il 2023, nuova Peugeot 408 si declina in due varianti ibride plug-in e in una più classica motorizzazione a benzina. Esclusa invece una versione diesel.

1.2 PureTech 130 EAT8 S&S: da 33.800 euro ;



EAT8 S&S: da ; 1.6 Hybrid (180 o 225) e-EAT8: da 41.600 euro.



Tre allestimenti, con la entry level Allure già piuttosto completa e 408 GT provvista di ogni comfort e funzione tecnologica.

Allure : climatizzatore automatico bi-zona, cerchi in lega da 17 pollici, Visiopark 180°, Peugeot i-Cockpit con strumentazione digitale da 10 pollici, sistema di navigazione connesso, Peugeot i-Toggles;



: climatizzatore automatico bi-zona, cerchi in lega da 17 pollici, Visiopark 180°, con strumentazione digitale da 10 pollici, sistema di navigazione connesso, Peugeot i-Toggles; Allure Pack ( +1.800 euro ): cerchi in lega da 19 pollici, Keyless Access & Start, Pack Drive Assist con Rear Traffic Detection;



( ): cerchi in lega da 19 pollici, Keyless Access & Start, con Rear Traffic Detection; GT (+2.800 euro): proiettori anteriori Full LED con tecnologia Matrix, Peugeot i-Cockpit 3D, calandra anteriore in tinta carrozzeria, interni Alcantara/TEP.



Scegliendo il canale di acquisto online, cioè acquistando tramite Peugeot Store, in edizione PureTech 130 Allure il SUV coupé/fastback del Leone costa 3.500 euro in meno (30.300 euro), con un ulteriore sconto di 1.000 euro (29.300 euro) in caso di finanziamento i-Move con rata costante di 220 euro per 35 mesi, anticipo di 9.090 euro e valore futuro garantito di 17.240 euro. Le versioni Hybrid 180 e Hybrid 225 godono invece degli incentivi statali di seconda fascia (2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione).

