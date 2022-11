EICMA 2022, le novità allo stand Peugeot. XP400 è la star

Il 2023 per Peugeot Motocycles sarà sicuramente l’anno del rilancio. La Casa del Leone Rampante dopo un periodo difficile sfrutta la kermesse milanese per presentare la gamma che, spera Peugeot, permetterà di tornare protagonisti sul mercato. Sullo stand di EICMA 2022 saranno ben 5 le novità, tra modelli inediti come lo scooter GT dall’aria adventure XP400 o le moto PM-01 , e modelli che hanno fatto parte del recente passato del costruttore francese rinnovati e ammodernati come Django, Tweet e l’elettrico e-Streetzone.

PEUGEOT XP400

Peugeot XP400

Con l'XP400, Peugeot Motocycles torna nel segmento dei modelli GT. Seguendo la tendenza e il successo dei veicoli SUV nell'automobile, ma anche tra gli scooter, il nuovo XP400 ha tratti e soluzioni tecniche da adventure – come la forcella a steli rovesciati da 140 mm di escursione - e comodità da GT. A spingerlo c’è il motore PowerMotion Euro5 da 400 cc che sviluppa 26,5 kW (36,7 CV) a 8.150 giri/min, per una coppia di 38,1 Nm a 5.400 giri/min. Arriverà in commercio verso la fine di marzo 2023.

PEUGEOT PM-01

Peugeot PM03

Il ritorno di Peugeot passerà anche dalle moto, le PM-01. Il plurale è d’obbligo dato che i cuccioli di leoncino sono 2, la PM-01 300 e la sorellina PM-01 125. Anche per loro l’ispirazione arriva dal nuovo corso stilistico aperto dalle auto, con fari che ricordano le zanne o gli artigli del leone, la meccanica è più tradizionalista: il motore è un monocilindrico raffreddato a liquido, il telaio in tubi d’acciaio e la forcella a steli rovesciati. Il loro arrivo sul mercato è previsto per il secondo trimestre del 2023.

DJANGO

Peugeot Django 2023

Al fianco di novità assolute ci saranno anche vecchie conoscenze come Peugeot Django, scooter icona ma rivisitato per essere ancora al passo con i tempi. Il look è più moderno che in passato, così come la dotazione, che varia in base alla versione e all’allestimento. Django infatti sarà proposto con motore raffreddato ad aria o a liquido nelle cilindrate 125 e 150 cc. L’arrivo sul mercato è previsto per il terzo trimestre 2023.

TWEET

Peugeot Tweet 2023

Il ritorno di Peugeot passerà anche attraverso icone come il ruota alta Tweet, un vero best seller per il costruttore transalpino. La versione 2023 ha dalla sua un design più fresco e moderno, con luci a led, display lcd e un vano sottosella capace di ospitare un casco jet con visiera. Tweet verrà proposto in tre diverse motorizzazioni, ciclomotore, 125 e 200 cc, prossimamente arriverà anche una versione più sportiveggiante denominata GT. Il suo arrivo nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre 2023.

e-STREETZONE

Peugeot e-Streetzone

Presentato al Salone di Parigi nell'ottobre 2022, e-Streetzone completa la gamma di veicoli esposti a EICMA 2022. Lo scooter elettrico Peugeot è proposto sia in configurazione con singola batteria (per un’autonomia massima di 61 km) sia con la doppia batteria, con l’autonomia che cresce fino a 112 km in mappa ECO. Per i professionisti ci sarà anche la versione Cargo. Su tutte le versioni di e-Streetzone è presente una nuova strumentazione LCD. La commercializzazione è prevista per il primo semestre 2023.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022