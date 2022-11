Peugeot torna a fare moto, a EICMA 2022 le nuove PM-01

A EICMA 2022 Peugeot non presenta solo scooter. La star sarà certamente il nuovo XP400 ma meritano la giusta attenzione le PM-01, due piccole naked che sanciscono il ritorno del brand transalpino anche tra le moto. Sono proposte in due cilindrate, 125 e 300 cc, scopriamo come sono fatte, la data d’arrivo sul mercato e il prezzo.

Compatta, dinamica, elegante e indiscutibilmente Peugeot, grazie a richiami stilistici che derivano dal mondo delle automobili. Così il marchio francese descrive il look della sua naked e posso dire di essere tutto sommato d’accordo, la PM-01 non passa certo inosservata. Il faro anteriore a LED domina la scena, il resto delle linee è più conservativo… e forse anche già visto (personalmente mi ricorda un po’ le Husqvarna). A livello tecnologico, oltre alle luci a LED, la PM-01 non si fa mancare nemmeno il display TFT a colori o le frecce ad attivazione sequenziale.

LA TECNICA All’interno del telaio in tubi d’acciaio trova posto il motore monocilindrico da 292,4 cc a iniezione elettronica, capace di 29 CV a 9.000 giri/min ed eroga una coppia di 24,5 Nm a 7.000 giri/min. Il cambio a 6 rapporti promette di aiutare a contenere i consumi quando si affrontano le strade a scorrimento veloce. La dotazione ciclistica della 300 è di buon livello per il segmento, all’anteriore i foderi dorati della forcella a steli rovesciati da 41 mm colpiscono lo sguardo e promettono bene, al posteriore il mono ammortizzatore è regolabile nel precarico, mentre l’impianto frenante è composto da una pinza radiale con disco da 280 mm davanti e un disco da 240 mm al posteriore. Il peso con il pieno di benzina (12 litri il serbatoio) è di 162 kg mentre l’altezza della sella da terra è 810 mm. PM-01 300 monta inoltre cerchi a raggi da 17 pollici equipaggiati con pneumatici 110/70 R17 all'anteriore e 150/60 R17 al posteriore.

Stessi “tratti somatici”, tante soluzioni tecniche condivise, la PM-01 125 è la sorella minore della 300 ma non per questo rinuncia a una buona dotazione, infatti anche in questo caso lo strumento è un display TFT e le luci sono tutte a LED. In condivisione con la sorella 300 ci sono il telaio a traliccio in acciaio, le sospensioni e l’impianto frenante, dotato di ABS a 2 canali, cambia ovviamente il motore, il piccolo monocilindrico da 124,8 cc di cilindrata sviluppa una potenza di 10,2 kW a 9.500 giri/min (14 CV) ed eroga una coppia di 11 Nm a 7.500 giri/min. L’altezza della sella da terra è confermata a 810 mm dal terreno mentre il peso, nonostante lo stesso volume del serbatoio, scende a 152 kg.

Le Peugeot PM-01, in entrambe le cilindrate, saranno disponibili a partire dal secondo trimestre del prossimo anno. Il prezzo ufficiale non ci è ancora stato comunicato, ma appena avremo notizie in merito non tarderemo ad aggiornarvi.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022