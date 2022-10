Peugeot Motocycles e-Streetzone: un nuovo scooter è alle porte

Peugeot Motocycles è pronta a portare un nuovo scooter elettrico in città: si chiamerà e-Streetzone e sarà realizzato in due versioni

Dopo aver provato la scorsa settimana il nuovo Peugeot Pulsion 125 Euro 5, lo scooter che ha segnato il ritorno del Brand sul mercato italiano, e avervi annunciato i nuovi progetti – arriveranno anche un maxi scooter e una moto – oggi vi presentiamo una delle prossime novità. Si tratta dello scooter elettrico e-Streetzone.

PROSSIME NOVITÀ Al Salone di Parigi Peugeot toglie il velo a un nuovo scooter 100% elettrico, l'e-Streetzone. Il nuovo due ruote dovrebbe appartenere alla categoria L1, l'equivalente di uno scooter termico da 50 cc. E-Streetzone offre fino a 112 km di autonomia in modalità Eco per la versione a 2 batterie.

Peugeot Motocycles: novità in arrivo tra gli scooter

LE VERSIONI E-Streetzone è dotato di una o due batterie rimovibili, un mezzo compatto e leggero, adatto per gli spostamenti urbani, anche grazie a un'ampia pedana piatta. Tra le altre caratteristiche, strumentazione a cristalli liquidi LCD e – nella versione con una batteria – vano sottosella in grado di accogliere un casco jet.

NON SOLO SCOOTER Non solo novità da Peugeot Motocycles, tuttavia: anche Peugeot Cycles offre una gamma completa di 6 biciclette elettriche adatte a tutti gli utilizzi, dagli spostamenti quotidiani in città alle passeggiate su strada, fino alle gite in mountain-bike. A EICMA avremo modo di conoscere da vicino tutte le novità della gamma due ruote.