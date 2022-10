Peugeot Motocycles: il maxi scooter e la moto che vedremo a EICMA

Alcuni giorni fa vi abbiamo annunciato il ritorno in Italia di Peugeot Motocycles che riparte dal nuovo Pulsion 125 Euro 5, scooter premium provato proprio questa settimana. I piani della Casa del Leone però prevedono l'ingresso di altre novità: arriveranno a EICMA e riguarderanno diversi segmenti... Ecco tutte le anticipazioni.

NOVITÀ 2023 Ecco che, tra le novità più attese di Peugeot Motocycles, sarebbero attesi un maxi scooter e una moto, ma anche una novità nella gamma 125 cc e uno scooter elettrico della categoria L1, vale a dire paragonabile al 50 cc con velocità limitata a 45 km/h. A EICMA ne vedremo delle belle ma... cosa bolle in pentola?

Peugeot: in arrivo il maxi scooter 400 in stile adventure

IL MAXI SCOOTER Se ne era parlato già a inizio anno: il segmento degli scooter ADV è sempre più in crescita, vuoi perché di tendenza, vuoi perché le strade italiane sono sempre più malconce, e Peugeot potrebbe essere della partita. Immagini e dati trapelati a marzo facevano intendere che il prossimo maxi scooter della Casa del Leone sarebbe stato un 400 della famiglia adventure e ora i tempi sarebbero maturi. Con tutta probabilità lo scooter che vedremo a EICMA – il cui motore sarebbe derivato dal monocilindrico di 399 cc del Metropolis 400i – avrà le sembianze di quello visto in primavera (foto sopra): frontale a forma di becco, forcella a steli rovesciati dalla lunga escursione con doppio freno a disco e telaio motociclistico dotato di un vistoso tunnel centrale.

Peugeot: nel 2018 due concept, la cafè racer 300 (in foto) e la scrambler 125

MOTO(CYCLES) Tra le novità chiacchierate di Peugeot, però, non figurano solo gli scooter. Nella lunga storia del Marchio ci sono state anche le moto e nel 2023, in occasione del 125° anno di attività, torneranno a essere protagoniste. Durante la presentazione del Pulsion 125 si è parlato di ''novità nella gamma 125'' e di ''moto''. Qualche anno fa Peugeot ha ''giocato'' con 125 e 300 – all'epoca due concept, una cafè racer e una scrambler – il che induce a pensare che le future rappresentanti del segmento possano essere proprio loro. In campo 125, però, non sarebbe una sorpresa anche una nuova gamma scooter che adotti, perché no, il riprogettato motore da oltre 14 CV del nuovo Pulsion Euro 5.

IN ATTESA DI... Per conoscere le numerose novità Peugeot, tuttavia, dovremo attendere la fatidica settimana di novembre – dal 10 al 13 a Fiera Milano, anche se noi saremo lì per raccontarvi tutto sin dall'apertura, l'8 novembre – a proposito: cosa state aspettando, i biglietti di EICMA sono già online!

Pubblicato da Michele Perrino, 01/10/2022