Peugeot Motocycles torna in Italia! Le novità a EICMA, ma prima proveremo lui...

Peugeot Motocycles annuncia il suo rientro sul mercato italiano. A occuparsi del rilancio della Casa del Leone sarà Giovanni Notarbartolo di Furnari, nominato Managing Director. In attesa di conoscere a EICMA 2022 le prime novità, un'anteprima: la prossima settimana proveremo il nuovo Pulsion 125 Euro 5.

LA MISSIONE Giovanni Furnari, 55 anni, laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Torino, ha maturato significative esperienze professionali in Italia e all’Estero – America Latina, Emirati Arabi ed Europa – collaborando con multinazionali come FCA , Mercedes-Benz, Piaggio Group e Quadro Vehicles, ricoprendo incarichi manageriali sempre di maggiore responsabilità. Dal 2020 nelle file di Peugeot Motocycles con l’incarico di coordinare le attività sul mercato italiano e di sviluppare i mercati strategici del centro e sud America, incarico quest’ultimo che continuerà a ricoprire, dal 1° ottobre 2022 sarà a capo della nuova struttura italiana. La sua missione sarà quella di rilanciare lo sviluppo di Peugeot Motocycles in Italia, in particolare attraverso il rinnovamento della rete distributiva, dei canali di vendita e dei servizi, ma anche di entrare concretamente nel segmento dei veicoli elettrici, il che ci fa pensare che presto o tardi vedremo scooter a batterie... magari proprio a EICMA? L'appuntamento con Peugeot Motocycles è lì!

Giovanni Notarbartolo di Furnari, Managing Director di Peugeot Motocycles: “Sono elettrizzato dall’idea di questa nuova ed entusiasmante sfida, non vedo l’ora di accogliere i nostri clienti ad EICMA per presentare loro i nostri nuovi veicoli; questo è un nuovo inizio, senza precedenti per il Brand, un nuovo capitolo della sua storia e un’occasione di rinnovamento straordinario della presenza di Peugeot Motocycles nel mercato italiano ed europeo”. Torneremo a parlare della Casa del Leone molto presto, in occasione della prova del Pulsion 125. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/09/2022