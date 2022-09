Peugeot Pulsion 125 Euro 5: che motore per il piccolo scooter premium! La prova

Il ritorno di Peugeot Motocycles in Italia – ve ne avevo parlato qui – si chiama Pulsion 125. Lo scooter della Casa del Leone – orgogliosamente prodotto in Francia – torna in versione Euro 5, ma il rinnovamento va ben oltre la sola omologazione: il Pulsion fa da antipasto per le altre novità, che invece vedremo a EICMA... Ma di quelle vi parlerò successivamente! Un piccolo scooter il Pulsion 125, ma con l'anima da GT, il motore pimpante e il look da automobile Peugeot!

Peugeot Pulsion 125 Euro 5: la versione GT

L'aspetto del Pulsion 125 resta fondamentalemente lo stesso ma, nonostante la cilindrata di soli 124,6 cc, sembra uno scooter GT. Le luci diurne DRL, caratterizzate all’anteriore da una forma che ricorda i canini di un felino e al posteriore da luci che ricordano invece 3 artigli, sono ispirate alle firme luminose di Peugeot Automobili. Allo stesso modo la griglia a scacchi sullo scudo anteriore e il fanale posteriore ricordano tanto le berline della Casa del Leone.

Il motore Peugeot PowerMotion Euro 5 raffreddato a liquido del Pulsion 125 è il più potente della gamma e della sua categoria: 14,4 CV a 8.800 giri/min, per una coppia di 12,4 Nm a 6.900 giri/min. Nuovi sono l'airbox, lo scarico e la centralina, ma anche le biellette di attacco al telaio, che aumentano la rigidità torsionale, e il radiatore, ora posizionato di fianco al motore per abbassare il baricentro: il propulsore Euro 5 diventa un corsa lunga – 52,4 x 57,8 mm – pesa 4 kg meno e offre prestazioni superiori con consumi – dichiarati – inferiori. La potenza è la stessa della precendente versione ma viene raggiunta a un regime inferiore di 200 giri/min, mentre guadagna 0,5 Nm di coppia 100 giri/min più in basso. Pulsion Euro 5 è dotato della tecnologia LFE – a basso attrito – per ridurre emissioni acustiche e consumo di carburante (2,7 litri/100 km il valore dichiarato), per un'autonomia di 400 km col pieno di 11 litri.

Oltre al motore anche il telaio è stato rivisto: ora è più rigido dal punto di vista longitudinale e torsionale. Tra i fiori all'occhiello del Pulsion 125 2023 c'è certamente l'impianto frenante. È infatti l'unico due ruote della sua categoria a offrire un sistema frenante dotato di ABS e SBC, il sistema di frenata combinata che permette la ripartizione della frenata su anteriore e posteriore utilizzando una sola leva. Il cerchio anteriore da 14'' ospita un disco da 260 mm, mentre al posteriore c'è un cerchio da 13'' con disco da 210 mm. Gli pneumatici sono 120/70 e 130/70, col peso del Pulsion che raggiunge quota 169,5 kg in ordine di marcia.

Il Pulsion 125 non è solo costruito a immagine e somiglianza delle berline Peugeot fuori, ma anche dentro. La tecnologia del piccolo ottavo di litro, infatti, può contare su sistema Keyless, luci diurne DRL, fari full LED e strumentazione TFT che, sulle più ricche versione Allure e GT, beneficia del cruscotto i-Connect con navigazione Turn by Turn e che mostra nofitiche quali i primi 30 caratteri dei messaggi e il numero di telefono o il contatto – se salvato in rubrica – che sta chiamando. Nel vano nel retroscudo trova spazio una presa USB, mentre poco sotto al manubrio ci sono i due pulsanti che permettono di aprire il tappo del serbatoio per il rifornimento e la sella.

La versione di accesso alla gamma Pulsion 125 Euro 5 è la Active – solo colore nero – mentre la versione Allure – disponibile nei colori rosso e bianco – è equipaggiata con parabrezza e bauletto da 39 litri che, insieme al vano sottosella da 39 litri, porta la capacità di carico totale a 78 litri. Il bauletto in tinta è dotato di illuminazione a LED completa e di schienalino per il passeggero. La versione GT, più sportiveggiante, disponibile in colore grigio con piccoli richiami in giallo fluo, è disponibile con un parabrezza fumè, particolari in alluminio sulla pedana e manubrio sportivo in stile moto naked.

Se al primo sguardo il 125 di casa Peugeot sembra ben fatto, anche il primo contatto, da vicino, è più che positivo: sul ponte di comando anche finiture e qualità sono quasi da berlina. Un bel manubrio con comandi morbidi e facili – apprezzo in particolare le leve, ben sagomate e che richiedono poco sforzo – mentre sella e pedana offrono molto spazio per tutte le taglie, con la prima larga ma duretta. Nessun problema per chi come me è alto 180 cm, ma chi è intorno ai 170 sul Pulsion 125 dovrà scorrere in avanti per poggiare saldamente i piedi a terra perché la seduta, anche se non è alta – 790 mm – nella parte centrale è piuttosto larga. Davvero ottimo il raggio di sterzo, che però rischia di diventare un arma a doppio taglio per i più alti: chi come me è sotto i 185 cm riuscirà a fare inversione davvero in un fazzoletto ma chi supera tale misura rischia di vedere il manubrio entrare in contatto con la parte superiore della gamba, ritrovandosi “bloccato” a metà dell’opera. Un pregio che può trasformarsi in un difetto, insomma.

SI PARTE La piacevole morbidezza dei comandi la si ritrova anche nella connessione motore-trasmissione: il Pulsion 125 ha un comando del gas morbido, al quale corrisponde un erogazione dolce, così come è friendly l’attacco della frizione. Aiuta tanto quando si è fermi all'incrocio in equilibrismi degni di uno stuntman, ma saprà far sentire a casa chi è alle prime armi. In compenso ruotando la manopola del gas riesce ad accelerare con decisione, soprattutto superati i 7.000 giri, peraltro accompagnati da un bel sound grintoso. Buona la ripresa insomma, anche se la sensazione è che per raggiungere i 110 km/h di velocità massima serva... la pista di un aeroporto. Quando si è belli lanciati, poi, il Peugeot Pulsion 125 non delude: la frenata infatti è potente e modulabile, con un ABS mai invasivo, mentre la frenata combinata... permette, già con la sola leva sinistra, decelerazioni consistenti.

Peugeot Pulsion 125 Euro 5 su strada

TRA LE CURVE Perché frenare, quando si può entrare in curva svelti? La domanda è legittima, soprattutto perché col Pulsion telaio e sospensioni svolgono un lavoro egregio: la stabilità non manca – l'interasse è di 1.460 mm – e il sostegno offerto dalla forcella telescopica da 37 mm – escursione 95 mm – così come dalla coppia di ammortizzatori dietro – 90 mm – è più che buono. Nessuna oscillazione e un’ottima capacità di tenere la traiettoria sulle strade etnee, anche col passeggero (che dispone di un bello spazio, ma anche di pedane e maniglie ben dimensionate); nella guida manca solo – ma si tratta di un capello – quel carico sull’anteriore che dia la sensazione di “incidere” le curve. Ovviamente un assetto sostenuto paga dazio sugli avvallamenti più pronunciati: finché si tratta di un leggero pavé nulla da eccepire, ma quando la pietra lavica lascia spazio a crateri... sommitali – siamo nei pressi dell’Etna, Sua Maestà merita una citazione – la risposta di forcella e ammortizzatori è piuttosto secca. Dietro, tuttavia, si può intervenire sulla regolazione del precarico regolando la ghiera su 5 posizioni.

COME IN AUTO (O QUASI) Anche la strumentazione richiama il mondo auto ed bella da vedere. Due quadranti analogici – il contagiri, sulla destra, lascia un po’ spiazzati perché va in senso antiorario – un display TFT in alto e uno più piccolo subito sotto per alcune spie. Non manca la connettività sui Pulsion Allure e GT – sul “base” Active invece non c'è – che permette di abbinare lo smartphone – solo Android – e di visualizzare anteprime di messaggi, chiamate e persino la navigazione Turn by Turn. Più che buona la visibilità sul display, anche col sole alle spalle, anche se il merito... non è tutto suo. Funziona infatti molto bene il mini cupolino nero interno, che fa ombra quasi completamente. Se siete un po’ più bassi del sottoscritto e non arrivate a coprire col vostro testone il display, tuttavia, potrebbe rimanere al sole la zona più bassa: in quel caso vi sarebbero precluse info quali i km parziali, il consumo e l’autonomia. Potrebbe essere necessario fermarsi all’ombra a dare un’occhiata ogni tanto. E non per colpa del caldo.

Peugeot Pulsion 125 Euro 5 GT: la strumentazione

CONCLUSIONI Il nuovo Peugeot Pulsion 125 si rivela uno scooter premium fuori e dentro. La versione Active, priva di parabrezza, è forse quella meno ''furba'', anche se a livello estetico risulta forse più appetibile per il pubblico giovane (a 16 anni si può anche prendere il vento in faccia!) insieme alla GT. Quest'ultima, insieme all'Allure, invece, è destinata a un pubblico più esigente e in fin dei conti la minima differenza di prezzo tra la versione entry level e queste è giustificata: il cupolino fumè e le finiture sportive del primo e l’ampio parabrezza e il bauletto in tinta con schienalino del secondo valgono a mio parere l'esborso in più... Esborso che, però, non è alla portata di tutti.

Il Peugeot Pulsion 125 Euro 5 sta arrivando nella rete dei concessionari ufficiali Peugeot Motocycles con prezzi a partire da 4.999 Euro per la versione Active, mentre per GT e Allure serviranno rispettivamente 200 e 300 Euro in più.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/09/2022