EICMA 2022: Peugeot Tweet, si rinnova lo scooter francese a ruote alte

A EICMA 2022 debutta la nuova versione dello scooter a ruote alte Peugeot Tweet: ecco come cambia per il 2023. Info, data d'arrivo e prezzo

La prima motocicletta con il leone ruggente risale al 1898, durante il settimo Salone del Ciclo e dell'Automobile, quando Peugeot Motorcycles presentò la sua due ruote con motore Dion-Bouton. Sono passati 125 anni, tra alti e bassi, e mai come nel 2022 la casa francese si prepara al rilancio della sua divisione a due ruote. Tra i protagonisti dello stand Peugeot di EICMA 2022 anche il best seller Tweet, scooter a ruote alte che per il prossimo anno si presenta del tutto rinnovato.

Nuovo Peugeot Tweet 2023 presente a EICMA 2022 con cilindrate 50cc, 125cc e 200cc

COME CAMBIA Quasi irriconoscibile, la versione 2023 dello scooter a ruote alte della casa francese: abbandonate le linee morbide e rassicuranti del precedente modello, il nuovo Tweet si presenta molto più personale e agguerrito, con le luci di posizione nello scudo anteriore sostituite dai tre artigli che caratterizzano il nuovo stile Peugeot. Linee spigolose un po’ ovunque, dal parafango anteriore al nuovo proiettore anteriore esagonale.

DOTAZIONE Per tutte le versioni, indipendentemente dalla cilindrata, la dotazione di serie prevede fari a LED, cruscotto con schermo LCD, presa USB, sella biposto e vano sottosella con spazio per un jet con visiera. Tanti i colori, classici o metallizzati: Jet Black, Pacific Blue, Antarctica White e Graphite Grey. La versione GT (disponibile per tutte le cilindrate) ha dettagli arancio esclusivi. Le versioni da 125 cc e 200 cc montano inoltre cerchi diamantati.

VEDI ANCHE

Nuovo Peugeot Tweet 2023 presente a EICMA 2022: la versione GT

MOTORIZZAZIONI Il nuovo Peugeot Tweet è disponibile in tre motorizzazioni:

50cc , con monocilindrico 4 tempi a iniezione elettronica e raffreddamento ad aria, con potenza di 2,2 kW (3 CV) a 8.000 giri/min e una coppia di 3 Nm a 6.000 giri/min

, con monocilindrico 4 tempi a iniezione elettronica e raffreddamento ad aria, con potenza di a 8.000 giri/min e una coppia di a 6.000 giri/min 125cc con monocilindrico 4T a iniezione elettronica e raffreddamento ad aria, con una potenza di 8,4 kW (11,5 CV) a 8.500 giri/min e una coppia di 10,3 Nm a 6.500 giri/min

con monocilindrico 4T a iniezione elettronica e raffreddamento ad aria, con una potenza di a 8.500 giri/min e una coppia di a 6.500 giri/min 200cc, con motore monocilindrico 4 tempi a iniezione elettronica e raffreddamento a liquido con potenza di 9 kW (12,2 CV) a 7.500 giri/min e una coppia di 12,5 Nm a 6000 giri/min

La sella si trova a 790 mm da terra, mentre il peso è contenuto in soli 97 kg per il 50cc, in 106 kg per il 125cc e il 200cc.

QUANDO ARRIVA In attesa dei prezzi al pubblico, Peugeot Tweet inizierà la commercializzazione nel corso del primo trimestre del 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022