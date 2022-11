EICMA 2022: Peugeot presenta il rinnovato scooter retrò Django EVO

A EICMA 2022 debutta il rinnovato scooter Django EVO: look old school e tecnologia moderna. Info, data d'arrivo e prezzo

2023, anno del rilancio di Peugeot nel mondo delle due ruote, nel tentativo di riconquistare un settore sempre più vivace: cambia l’identità del marchio, il leone del logo diventa ancor più ruggente, e a EICMA 2022 la casa francese presenta diverse novità, anche nel segmento degli scooter.

CAMBIA, MA NON TROPPO Uno dei debutti più attesi dagli scooteristi metropolitani è il nuovo Django, scooter retro presente sul mercato dal 2014. Arriverà il prossimo anno in versione debitamente rinnovata, senza tradire lo stile vecchia scuola che l’ha sempre caratterizzato, e con una bella infornata di nuova tecnologia.

OMAGGI AL PASSATO Con le sue linee arrotondate e allungate, Django richiama in maniera evidente lo scooter S55 del 1953 (quello con la doppia sella, per intenderci), anche se nel restyling ha perso per strada un dettaglio di stile davvero sfizioso, la calandra a griglia che richiamava quella della 402 Darl'Mat Special Roadster Sport del 1937. Al suo posto, i “canini” a LED che ormai caratterizzano tutta la produzione Peugeot (anche le automobili), il faro esagonale al centro del manubrio e gli altrettanto caratteristici artigli - sempre a LED - al posteriore. Django è disponibile in versione Active 125cc con motore raffreddato ad aria, oppure Allure con cilindrate 125cc e 150cc raffreddato a liquido. Per differenziarsi, queste ultime hanno lo scudo anteriore interno in colore diverso dal resto della carrozzeria.

DJANGO EVO 125 AC Il modello d’attacco della gamma ha un monocilindrico da 124,8 cc a quattro tempi con iniezione elettronica e raffreddamento ad aria, con potenza di 10,6 CV (pari a 7,8 kW) a 7.000 giri/min e una coppia di 9,5 Nm a 5.500 giri/min. La ciclistica è quella classica, con forcella telescopica e ammortizzatore per la sospensione, freno a disco all'anteriore e al posteriore, ABS monocanale. I cerchi da 12” montano pneumatici 110/70-12’’ e 120/70-12’’. Peso di 134 kg e serbatoio da 7,2 litri. 778 mm l’altezza da terra della lunga sella, che nasconde un vano portaoggetti e lo spazio per un casco jet. Il cruscotto ha lo schermo LCD e una presa USB. Su richiesta sono disponibili diversi optional, dallo schienale del passeggero alla pedana in alluminio, passando per il bauletto posteriore.

VEDI ANCHE

DJANGO EVO 125 & 150 LC La versione Allure con raffreddamento a liquido è disponibile con due motorizzazioni:

monocilindrico 4 tempi a iniezione elettronica da 124,8 cc con 12,9 CV (9,5 kW) di potenza a 8.500 giri/min e 12 Nm di coppia a 6.500 giri/min

di potenza a 8.500 giri/min e a 6.500 giri/min Monocilindrico 4 tempi a iniezione elettronica da 149,6cc con 14,4 CV (10,6 kW) di potenza a 9.000 giri/min e una coppia di 12,4 Nm a 6.500 giri/min

La ciclistica è la stessa della versione AC, ma con l’aggiunta di serie del doppio ABS. Luci e indicatori di direzione sono a LED sequenziali, il cruscotto ha uno schermo TFT a cui è possibile connettere lo smartphone. La chiave intelligente permette l’avviamento con un pulsante, e controlla anche l'apertura del bagagliaio e del vano portaoggetti (illuminato).

QUANDO ARRIVANO, PREZZI Ancora nessuna informazione definitiva sui prezzi, che verranno annunciati durante EICMA 2022. La commercializzazione è invece prevista per l’autunno del 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022