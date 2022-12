Fiat sbarca nel metaverso: al debutto il nuovo Metaverse Store

Fiat Metaverse Store è il primo showroom interattivo al mondo alimentato dal metaverso, che rende il marchio un vero e proprio leader nell'offerta di una brand experience e semplice. Nel Metaverse Store è presente il Product Genius di Fiat, una persona in carne e ossa, che risponde in tempo reale alle domande dei clienti. ''In Fiat siamo ancora una volta all'avanguardia nell'offrire ai nostri clienti una brand experience innovativa e stress free. In puro stile Fiat, il Fiat Metaverse Store è il primo del suo genere nel settore automobilistico. È un'esperienza magica: un viaggio immersivo, guidato dall’uomo, nel mondo Fiat. Semplice e user-friendly, in linea con l’idea del tech it easy, e accessibile a tutti, grazie alla sua tecnologia”, ha dichiarato Olivier Francois, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis.

Fiat Nuova 500 sbarca nel metaverso

ISTANTANEO E IMMERSIVO ''In breve, è il nostro modo di rendere la customer experience personalizzata, grazie all’interazione con una persona, e ancora più semplice, in linea con la nostra missione sociale di soddisfare l'attuale bisogno di semplificazione della vita delle persone. Per la prima volta, i nostri clienti potranno esplorare e acquistare la Nuova 500 La Prima by Bocelli comodamente da casa, grazie a un processo assistito dall’uomo, istantaneo, realistico e stress free''. Un’esperienza che sarà presto estesa a tutta la gamma della Nuova 500 entro la fine del 2022. Fiat Metaverse Store è stato sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft. La piattaforma Metaverse-as-a-Service di Touchcast è costruita sul Microsoft Cloud e fornisce ai clienti l'accesso al metaverso senza bisogno di cuffie per la realtà virtuale, avatar o hardware specializzati. Il risultato è una sintesi di digitale e fisico, in un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Fiat lancia il Metaverse Store

ASSISTENZA CONTINUA Il Product Genius ''accoglierà'' il cliente, insieme potranno esplorare l'auto con un’ampia visuale a 360 gradi e conoscerne la tecnologia, ponendo domande sulla mobilità elettrica, sulle modalità di ricarica e sui contenuti di Nuova 500 (qui la nostra prova). Inoltre, il cliente potrà osservare da vicino il funzionamento dell'Infotainment, delle diverse modalità di guida o di ricarica elettrica dell'auto. Il cliente avrà anche la possibilità di personalizzare il modello scegliendone carrozzeria, colore, interni e qualsiasi altra caratteristica desiderata, vedendo letteralmente l’auto cambiare in tempo reale.

Il nuova spazio virtuale di Fiat

PRENOTI IL TEST DRIVE Inoltre, si potrà ricreare un’esperienza di guida a bordo della Nuova 500 La Prima by Bocelli (qui il nostro approfondimento) su La Pista 500, sul tetto dell'edificio Lingotto a Torino per spiegarne i sistemi di sicurezza che assicurano alla Nuova 500 la guida di autonoma di livello 2. Per rispondere alle esigenze dei clienti e adattarsi al loro tempo libero, il Product Genius è sempre disponibile, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 e sabato dalle 10.00 alle 18.00. All’esperienza totalmente digitale si affianca ovviamente quella fisica: il cliente può infatti decidere di recarsi presso il concessionario più vicino per ricevere informazioni o effettuare un test drive.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/12/2022