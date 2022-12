Nuovo Fiat E-Doblò, il multispazio elettrico conviene? Domande e risposte

Ci sono un italiano, un tedesco e due francesi. Non è una barzelletta, è invece la completa offerta di van/multispazio che Stellantis schiera in uno dei segmenti più strategici del mercato dei mezzi professionali, con licenza di ''passenger car''. Dopo Citroen Berlingo, Peugeot Partner e Opel Combo, con nuovo Fiat Doblò l'intera squadra è in campo. Per ciascuno, stessa architettura di carrozzeria e stesso schema di motori e trasmissioni, inclusa la variante full electric. Ognuno, tuttavia, con una sua precisa identitità. Fiat E-Doblò la declinazione 100% elettrica di Doblò quinta generazione. Attenzione: in edizione autovettura, Doblò in vendita esclusivamente a propulsione elettrica. Conviene ancora? Se sì, conviene a chi? Un breve test drive nel centro di Milano è l'occasione per sviscerare la questione e risolvere alcuni legittimi dubbi. Clicca Play sulla foto di cover per una video preview.

Delle caratteristiche tecniche di nuovo Fiat Doblò, già trattammo in occasione del reveal del giugno scorso. Ricapitolando: stessa piattaforma tecnica dei colleghi di Gruppo Stellantis, le solite due configurazioni ''passenger'' e ''van'', la novità della versione E-Doblò (unica scelta per la variante passeggeri), con Doblò Van ancora in vendita anche con motorizzazione benzina (1.2 PureTech 110) e diesel (1.5 BlueHDi 110/130), oltre che in due misure progressive (Standard e Maxi) e in tre allestimenti (Van, Crew Cab, Combi). Concentriamoci, ora, su Fiat E-Doblò in formato multispazio.

In vendita esclusivamente in carrozzeria Standard a passo corto, Fiat E-Doblò è equipaggiato del noto motore elettrico Stellantis da 136 cv di potenza e 260 Nm di coppia e di una batteria da 50 kWh di capacità, per un'autonomia di 282 km nel ciclo combinato WLTP, di 420 km nel ciclo urbano.

RICARICA Grazie alla modalità “Quick Charge”, che accetta potenze di ricarica in corrente continua fino a 100 kW, rigenerazione batterie fino all’80% in soli 30 minuti. Per gli standard attuali, l'autonomia non è eccezionale, tuttavia è più che sufficiente se si fa del mezzo un utilizzo prevalentemente cittadino (vale la pena ricordare il vantaggio dell'ingresso libero nella maggior parte delle ZTL), o extraurbano a breve medio raggio. Da colonnine ad ad elevata potenza, inoltre, i tempi di ricarica - da colonnina adatta - sono piuttosto rapidi. Non conviene, nuovo E-Doblò, a coloro che hanno esigenze di lunghe percorrenze, con elevata frequenza. Come la maggior parte delle EV.

Una volta messa ''spunta verde'' alla voce autonomia, quale versatilità di bordo per Fiat E-Doblò? Una versatilità, come sempre, massima. L’introduzione del pacco batteria, sistemate sotto il pianale, non ha portato a modifiche strutturali. Il bagagliaio misura 1.000 mm di lunghezza in configurazione 5 posti e 236 mm in edizione 7 posti. Capacità di carico, rispettivamente, di 1.355 litri (5 posti) e 65 litri (7 posti), coi 3 sedili singoli della seconda fila (con sistema Isofix di serie per il fissaggio all'auto del seggiolino per bambini) che possono comunque essere ripiegati per aumentare a dismisura la volumetria.

MAGIE Il tettuccio panoramico ''Magic Top'' offre a sua volta maggiore spazio nei vani portaoggetti, grazie ad una mensola trasparente e un roof case posteriore, accessibile sia dall’interno sia dall’esterno del veicolo. E per godere di ulteriore osservatorio privilegiato, E-Doblò può essere equipaggiato, su richiesta, anche di lunotto posteriore apribile ''Magic Window''. Se parliamo di spazio e modularità di bordo, una multispazio non ha eguali, non c'è SUV che tenga.

Abitacolo spartano? Niente affatto. Nuovo E-Doblò debutta in Italia con un’edizione inaugurale molto ricca di contenuti: E-Doblò Launch Edition, oltre allo speciale colore Blu Mediterraneo, a barre sul tetto, Magic Window, cerchi in lega da 16 pollici neri, specchietti ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici ed oscurati e volante soft touch, offre di serie quadro strumenti digitale da 10 pollici e display centrale da 8 pollici con radio DAB e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Una dotazione ''automobilistica'' in tutto e per tutto.

E di squisita impronta automobilistica è anche l'equipaggiamento di serie di sistemi di sicurezza attiva alla guida. Il pacchetto standard comprende:

Traffic sign recognition : per il riconoscimento automatico della segnaletica stradale;

Forward collision Warning e Active Safety Brake : la frenata d’emergenza automatica;

Lane Keeping Assist : avverte il conducente se il veicolo sta uscendo dalla corsia di marcia e lo riporta gradualmente nella posizione corretta;

Driver Attention Alert: monitora il livello di attenzione del guidatore e segnala quando è il momento di fare una pausa dalla guida.





A richiesta, l’head-up display fornisce al conducente tutte le informazioni più importanti senza distrarlo dalla strada, mentre i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera posteriore consentono di eseguire manovre di parcheggio con la massima semplicità e sicurezza.

In definitiva, Doblò a batterie una soluzione su misura per famiglie numerose, coppie o single con hobby che richiedano attrezzatura ingombrante (mountain bike?), non subiscano il fascino dei SUV, e soprattutto orbitino in maggioranza attorno a grandi città dove le colonnine non sono così rare come altrove. Oppure, che abbiamo la possibilità di ricarica da casa, magari dopo aver installato una wallbox fornita da Free2Move eSolutions, società partecipata da Stellantis stessa. L'elettrico, si sa, sconta un ''peccato originale'', il prezzo di listino. Fiat E-Doblò parte da 38.400 euro chiavi in mano, con la più completa Launch Edition che costa 40.000 euro tondi tondi. Cifre non proprio da discount, ma anche cifre alle quali, in ogni caso, vanno sottratti gli incentivi statali. In più, va ammesso, il piacere di guidare un multispazio elettrico è speciale. A ciascuno, le proprie valutazioni personali.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/12/2022