Nuovo Fiat Doblò: arriva la quinta generazione del multispazio anche 100% elettrico

Versione per famiglie e professionisti, due misure, grande flessibilità e ampia gamma di motori, anche a zero emissioni, per il nuovo van Fiat

UN VEICOLO CHE SODDISFA TUTTI La gamma dei multispazio di casa Fiat si rinnova con il debutto della quinta generazione del Doblò, disponibile anche in variante elettrica E-Doblò. Grazie a soluzioni ingegnose e innovative il nuovo Doblò è l’ideale sia per le famiglie nella versione autovettura, ma è anche il veicolo adatto ai professionisti nella versione van. Fiat entro il 2024 punta a diventare un brand elettrico su ogni nuovo modello in Europa e a offrire dal 2027 una gamma completamente elettrica e il nuovo E-Doblò è un altro tassello per raggiungere questo ambizioso obiettivo. Detto questo, i due inediti modelli ampliano le rispettive gamme per soddisfare le esigenze di tutti, con quel tocco di ingegnosità italiana per essere dei veicoli davvero eclettici. Flessibile, spazioso e progettato per andare incontro ai bisogni di una clientela variegata, Doblò è un modello che si adatta alle più svariate esigenze e Doblò Van è disponibile sia con motore elettrico sia con propulsori convenzionali. Inoltre, il nuovo modello debutta in due lunghezze e tre diverse configurazioni (Van, Furgone Crew Cab, Combi) e offre un’ampia gamma di motorizzazioni per offrire il massimo in termini di prestazioni, modularità, sostenibilità e sicurezza.

Nuovo Fiat Doblò: debutta anche con motore elettrico da 100 kWI TRUCCHETTI DELLA VERSIONE PROFESSIONALE L’opzione “Magic Cargo” consente un aumento della capacità di carico di 0,5 m3 e la possibilità di caricare oggetti lunghi come tubi o scale, grazie ad una capacità di carico in lunghezza di 3,4 metri. Lato passeggero, inoltre, è possibile sollevare il sedile e utilizzare il vano sottostante per inserire scatole o oggetti fragili, rendendo la cabina ancora più spaziosa. Disponibile anche un tavolino girevole centrale, per trasformare il Doblò in un ufficio mobile a seconda delle esigenze. Magic Mirror è invece uno specchio retrovisore digitale da 5” che permette tre differenti visualizzazioni: specchio retrovisore, una visione completa della blind spot area e telecamera posteriore, assicurando una maggiore visibilità e sicurezza. Infine, grazie alla tecnologia Magic Plug, disponibile solo sull’E-Doblò, è possibile utilizzare l’energia elettrica prodotta dalla batteria per esigenze specifiche come il cargo frigo o il banco di lavoro per elettroutensili. E-Doblò offre un’elevata capacità di carico utile - fino a 800 kg su entrambi i passi – consentendo di caricare fino a 2 euro-pallet; mentre nella versione a motore termico, Doblò raggiunge fino a una tonnellata di portata. La versione a passo lungo raggiunge, grazie una volumetria massima di 4.4 m3. La versione Furgone Crew Cab su passo lungo permette diverse configurazioni possibili tra lo spazio di seduta e quello di carico, grazie ad una paratia scorrevole. Insieme alla versione elettrica, sono disponibili anche due motorizzazioni diesel: 1.5 litri da 100 CV con cambio manuale; 1.5 litri da 130 CV, disponibile sia con trasmissione automatica a 8 rapporti, sia manuale e benzina 1.2 litri da 110 CV.

Nuovo Fiat Doblò: abitacolo confortevole e versatileTUTTA LA FLESSIBILITÀ PER LA FAMIGLIA Nella versione autovettura, il nuovo E-Doblò sarà in grado di soddisfare le occorrenze di tutta la famiglia grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di traino di 750 kg. E-Doblò può essere equipaggiato, su richiesta, con un lunotto posteriore apribile, mentre le sue dimensioni - 4,4 metri di lunghezza - garantiscono l’agilità necessaria per affrontare la città e i tre sedili singoli ripiegabili nella seconda fila, assicurano la massima versatilità. Per migliorarne ulteriormente la sua praticità, sarà inoltre disponibile il Magic Top, un tetto in vetro panoramico che offre maggiore spazio nei vani portaoggetti grazie ad una mensola trasparente e un portaoggetti posteriore, accessibile sia dall’interno sia dall’esterno del veicolo. Inoltre, in optional ci sarà anche la telecamera a 180° per facilitare le manovre.

Nuovo Fiat Doblò: il lunotto apribile separatamente dal portelloneAMPIA GAMMA DI ACCESSORI DI SERIE Disponibile come contenuto standard, la radio DAB con display da 8” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il nuovo E-Doblò debutta in Italia con un’edizione speciale ricca di contenuti: la Launch Edition include barre sul tetto, Magic Window, cerchi in lega leggera da 16” neri, specchietti ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici ed oscurati volante soft touch, quadro strumenti digitale 10” e Magic Top. Infine, la gamma completa sarà disponibile nei prossimi mesi.

Nuovo Fiat Doblò: fino a 4,4 metri cubi di caricoL’ELETTRICTÀ VIENE IN AIUTO Il nuovo E-Doblò è dotato di motore elettrico con potenza di 100 Kw (136 CV), e fino a 260 Nm di coppia massima. Il pacco batterie da 50 kWh assicura oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP, per una velocità massima di 130 km/h. Grazie alla modalità “Quick Charge” fino a 100 kW, è possibile ricaricare in corrente continua l’80% della batteria in soli 30 minuti. Inoltre, sono disponibile tre profili di guida: Normal, Eco e Power e ciascuna modalità modifica la risposta del veicolo. La modalità “Normal” è consigliata per la guida nel traffico di tutti i giorni; “Eco” migliora il risparmio di energia e “Power” incrementa la potenza di picco del veicolo per avere più vivacità. E-Doblò è disponibile nelle stesse dimensioni, caratteristiche e configurazioni dei van con motorizzazioni a combustione termica poiché il pacco batterie non influisce su telaio e meccanica.

Nuovo Fiat Doblò: ideale per famiglie e professionistiSUITE COMPLETA DI ADAS Il nuovo Doblò è dotato di un’ampia gamma di sistemi di sicurezza attiva che assistono durante la guida. Il veicolo offre un pacchetto completo di sicurezza che integra ben diciassette dispositivi. Tra gli altri ci sono il riconoscimento automatico della segnaletica stradale, la frenata d’emergenza automatica, l’avviso di abbandono e il mantenimento della corsia di marcia e il monitoraggio dell’attenzione del guidatore. Per offrire una migliore trazione su neve, fango o sabbia, su Doblò Van è disponibile a richiesta il sistema Grip Control, mentre l’Hill Descent Control permette una più facile gestione in caso di pendenze maggiori del 3%. Infine, troviamo l’head-up display e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera. I nuovi Doblò ed E-Doblò saranno prodotti nello stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/06/2022