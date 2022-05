Fiat Tipo Hybrid, ve la spiego in video e sarà tutto chiaro

Un Tipo fatto a modo suo, ma che si fa volere bene. Specie ora che riceve l'ibrido, con l'extra bonus del cambio automatico, che male non fa affatto. Contemporaneamente a 500X, anche Fiat Tipo sperimenta in primavera il gusto dell'elettrificazione. Partenza ''soft'', ma meno ''soft'' di quanto si è portati a credere. Perché su Tipo Hybrid, gira sì uno schema a 48 Volt, ma che il concetto di mild hybrid lo oltrepassa eccome. Clicca Play sulla foto di cover: appoggiandomi ad animazioni Fiat semplici semplici, mentre guido cerco di spiegare nel modo più chiaro possibile come funziona il suo mini-full hybrid. Volete sapere se si avanza pure in full electric? Spiego anche quello.

Fiat Tipo Hybrid: non chiamatelo mini-ibrido

MECCATRONICA Sotto il cofano di Tipo Hybrid batte il nuovo 1.5 quattro cilindri ''FireFly'' turbo benzina da 130 CV di potenza e 240 Nm coppia, motore che nelle sue funzioni riceve il supporto di un mini-motore elettrico, o e-motor, da 20 CV e 55 Nm, alloggiato a valle della trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti. Completano l'architettura ibrida a 48 Volt il cosiddetto BSG (Belt Starter Generator), un motogeneratore starter a cinghia in luogo del classico alternatore, e una batteria supplementare da 0,8 kWh di capacità (siamo ''quasi'' nel range del full hybrid), auto-ricaricabile in fase di frenata e decelerazione e dal peso assai contenuto (12 kg). Se vi è chiaro il funzionamento del sistema ibrido che equipaggia Jeep Renegade e Compass e-Hybrid e - con alcune differenze - anche nuova Alfa Romeo Tonale Hybrid, non vedo perché non dovreste familiarizzare con la formula magica che apre le porte a Tipo Hybrid. Che in questa veste, acquista punti. E taglia punti percentuali alla voce consumi. Sì, anche nei confronti del motore diesel... Buona Tipo-visione.

Fiat Tipo Hybrid: capirla è semplice

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/05/2022