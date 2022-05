Fiat Panda e Fiat Tipo: arriva la nuova edizione speciale firmata Garmin

Compri un orologio Garmin e ti regalano una Panda o una Tipo? No, semmai è vero il contrario. Le due nuove versioni speciali Fiat Panda e Tipo Garmin sono dedicate a chi ama la vita all'aria aperta e al di là di una connotazione estetica ispirata all'offroad, mettono sul piatto anche uno smartwatch Garmin Venu Sp compreso nel prezzo. Basate sui modelli Cross, le nuove Tipo e Panda Garmin si collocano ai vertici della gamma. Più nel dettaglio...

Fiat Panda Garmin, vista 3/4 anteriore

La Panda Garmin viene fornita di serie con ruote da 15 pollici, fendinebbia, luci diurne a LED, rivestimento in tessuto nero con cuciture arancioni, poggiatesta posteriori, clima automatico e infotainment da 7 pollici compatibile con Apple Carplay e Android Auto. Il doppio gancio di traino arancione, posto sullo scudo paracolpi anteriore, è a richiesta. Sotto il cofano si trova il motore a tre cilindri (mild) Hybrid GSE da 1,0 litri e 70 CV.

VEDI ANCHE

Fiat Panda Garmin, il gancio di traino opzionale

La Tipo Garmin si distingue per cerchi in lega da 17 pollici neri con dettagli arancioni, fari e luci posteriori a LED, un quadro strumenti digitale da 7 pollici e un touchscreen da 10,25 pollici per l'infotainment UConnect 5, compatibile con Apple Carplay e Android Auto. Non mancano clima automatico, cruise control e vetri elettrici anche dietro. Le funzioni di aiuto alla guida ADAS includono l'Attention Assist, il riconoscimento dei segnali stradali, l'Intelligent Speed ​​Assist e il Lane Control. I motori disponibili per la Tipo Garmin sono il turbodiesel da 1,6 litri e 130 CV e l'ibrido a benzina da 1,5 litri di pari potenza.

Fiat Tipo Garmin, vista 3/4 anteriore

Lo smartwatch parte dell'offerta è il Garmin Venu Sq: dotato di touchscreen da 1,3 pollici, ha il GPS integrato insieme con i sensori per monitorare la frequenza cardiaca, il livello di stress e la qualità del riposo notturno. La batteria dura fino a sei giorni, o 14 ore con GPS acceso, e la memoria è sufficiente per registrare 200 ore di dati sulle attività svolte tramite le 20 applicazioni sportive precaricate. Dotato di collegamento Bluetooth, è compatibile con smartphone Apple e Android.

Lo smartwatch Garmin Venu Sq incluso con Fiat Panda Garmin e Fiat Tipo Garmin

Già ordinabili, la Fiat Panda Garmin parte da un prezzo di listino di 18.250 euro, mentre per avere la Fiat Tipo Garmin servono 27.450 euro per la Diesel e 29.450 euro per la Hybrid: mille euro in più nel caso delle varianti station wagon. Entrambi i modelli sono verniciati in colore Verde Foresta, che ri combina con accenti arancioni, calotte degli specchietti retrovisori grigio chiaro opaco e ruote nere. La livrea e i badge Garmin sono completati dal rivestimento in plastica, dalle piastre paramotore color alluminio e dalla maggiore altezza da terra tipica degli allestimenti Cross di partenza. In alternativa alla livrea speciale, Panda Garmin è disponibile anche nei colori Bianco Gelato, Grigio Maestro e Nero Cinema: colori a cui si aggiunge il Grigio Colosseo nel caso della Tipo Garmin.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/05/2022