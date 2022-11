500e come Lancia Ypsilon: Fiat verso il modello unico negli USA

A margine della conferenza al salone dell'auto di Los Angeles, in cui Fiat ha annunciato il ritorno della Cinquecento in nordamerica nella sola versione elettrica a partire dal 2024, il capo del Brand Olivier Francois ha rilasciato alcune dichiarazioni che preannunciano per il marchio torinese un percorso simile al recente passato di Lancia, la cui gamma è da qualche anno basata sul solo modello Ypsilon. Ma a differenza di Lancia, che nel 2026 riavrà un'ammiraglia e nel 2028 la nuova Delta, ''Fiat è la 500, nessun'altra macchina'', avrebbe detto François in un'intervista raccolta dalla testata locale Car And Driver: ''Ho un piano molto chiaro per non fare nient'altro che la 500''.

GLI USA COME BANCO DI PROVA In pratica il futuro del marchio non prevede il rimpiazzo della Fiat 500X con un SUV compatto di nuova generazione, ma solo la 500e elettrica, che diverrà il modello di punta a partire dal 2024. Anzi, il modello unico. L'esperienza monoprodotto, sembrerebbe inizialmente ristretta al mercato statunitense. Francois avrebbe infatti spiegato che la strategia del marchio sulle coste degli Stati Uniti permetterà alla casa madre Stellantis di preparare le mosse successive, in vista dell'elettrificazione totale. Una sorta di esperimento, che prevede l'introduzione di modelli di vendita innovativi.

A OGNI STAGIONE LA SUA CARROZZERIA Fiat negli USA metterà a punto i servizi di vendita digitali, servizi di abbonamento mensile e persino di car-sharing, in vista del lancio della 500e nel 2024, accanto alla proposta di modelli speciali a rilascio limitato, venduti cioè solo in determinati periodi. L'auto potrebbe essere sì offerta in una varietà di stili di carrozzeria, ma forse non contemporaneamente, dando alla Fiat l'opportunità di passare a qualsiasi cosa sembri popolare o desiderata dagli acquirenti in un dato momento. Ad esempio, la 500e potrebbe essere offerta solo come cabriolet in una determinata stagione, per poi tornare disponibile con la carrozzeria chiusa in altri momenti dell'anno.

RAZIONALIZZARE I PUNTI VENDITA Non solo, data la destinazione prevalentemente urbana della 500 elettrica, Fiat concentrerà le vendite sulle aree metropolitane (senza tuttavia escludere chi abita in aree rurali). E la 500e sarà probabilmente proposta come un'auto esclusiva per bassi volumi di vendita, pouttosto che come auto popolare per il mercato di massa. ''l'accessorio di moda per eccellenza'', si legge nel comunicato ufficiale. Con un conseguente posizionamento dei prezzi verso l'alto. ''L'ultima cosa di cui il mercato americano ha bisogno è un altro modello o marchio mainstream'', avrebbe detto François.

NEGLI USA E POI? Quello degli USA potrebbe rimanere un caso isolato, ma se di sperimentazione si tratta, resta da capire che cosa accadrà in Italia e nel resto del Mondo agli altri modelli attualmente a listino della gamma: che futuro avranno la Fiat Panda, la Fiat Tipo e la 500L? Una cosa è molto probabile, che l'e-Doblò elettrico appena lanciato avrà una lunga vita davanti a sè. E ciò potrebbe dimostrare che l'esperienza europea non sarà identica a quella nordamericana. Staremo a vedere.

