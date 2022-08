Nuova Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid RED: prova verità della versione (quasi) full-hybrid

AGGIORNAMENTI GIUSTI AL MOMENTO GIUSTO Di tutta la famiglia della Fiat 500, une delle varianti più fortunate è quella a ruote alte. La 500X ha ottenuto un gran successo fin dal suo esordio nel 20214 e dopo un primo restyling datato agosto 2018, da qualche mese si è nuovamente aggiornata, questa volta meno nello stile, ma con contenuti tecnici più consistenti. Infatti, oggi è disponibile anche in versione Hybrid, proprio come quella che ho provato in questi giorni, abbinata all’allestimento speciale Red, che ne definisce lo stile con tanti accenti rossi a partire dalla carrozzeria, fino ai rivestimenti in abitacolo. Dopo mi soffermerò sullo stile, adesso preferisco concentrarmi sulla parte più interessante, ovvero il motore che equipaggia il SUV compatto del Gruppo Stellantis.

Fiat 500X Hybrid Red: la prova del SUV compatto con motore ibrido

La 500X del nostro Day by day è spinta da un motore quattro cilindri 1.5 turbo-benzina della famiglia FireFly con una potenza di 130 cavalli e una coppia di 240 Nm, abbinato a una unità elettrica da 15 Kw (20 CV) con rete a 48 Volt integrata nel cambio e un motorino di avviamento a cinghia da 12V. La grossa differenza rispetto alla variante mild-hybrid, dove il piccolo propulsore a zero emissioni contribuisce solo a dare più spunto al motore termico, è che in questo caso la 500X può percorrere qualche piccolo tratto in modalità esclusivamente elettrica, per esempio nel lento traffico cittadino o nelle manovre di parcheggio, assimilandola, di fatto, a un veicolo full-hybrid.

Fiat 500X Hybrid Red: il quattro cilindri ibrido da 130 CV complessivi

Dunque, una motorizzazione particolarmente adatta per il piccolo “cabotaggio” tipo casa/ufficio/scuola dei ragazzi/palestra e ritorno, dove il crossover italiano dà il meglio di sé. In realtà, basta poco per ridare vita al motore a benzina, se indugiate sull’acceleratore sentirete chiaramente il passaggio, ma non c’è dubbio che la 500X hybrid offre un valore aggiunto in termini di risparmio di carburante e riduzione delle emissioni. E se nei primi metri ci si muove agilmente e in silenzio, quando c’è bisogno di più sprint, la 500X non si tira indietro. All’atto pratico, il crossover italiano è brillante con un ottimo spunto da fermo e un buon allungo, soprattutto sfruttando la modalità Sport, che lo rende più vivace per superare senza fatica un incrocio, una rotonda o sbrigare un sorpasso più rapidamente, pur non avendo certo le velleità di una 695 Abarth. Voto positivo fuori città, dove si tengono medie di tutto rispetto senza affaticare la meccanica né consumare eccessivamente.

Fiat 500X Hybrid Red: vivace in città e fuori dai centri urbani

AGILE E CONFORTEVOLE (QUASI) SEMPRE L’agilità è un altro punto a favore del crossover Fiat, che si rivela abbastanza svelto nei cambi di direzione pur con uno sterzo non super diretto nella comunicazione. Al contrario, ho apprezzato moltissimo la sua leggerezza in manovra, dove bastano pochi metri per sistemare l’auto senza fatica. Il buon comfort, oltre che per lo spazio dedicato ai passeggeri, deriva anche dalla corretta regolazione delle sospensioni, che smorzano facilmente buche o traversine di rallentamento e dalla buona insonorizzazione, con il quattro cilindri che alza la voce solo quando gli si tira un po’ il collo. Questa motorizzazione ibrida è abbinata a un cambio automatico DCT a doppia frizione con sette rapporti con trazione anteriore. Pur mostrando un passaggio di marcia fluido, non l’ho trovato sempre così preciso nell’inserire la marcia giusta.

INQUINA MENO CON UNA FURBIZIA Inoltre, bisogna abituarsi al fatto che ci sia una certa inerzia nel perdere giri. Mi spiego meglio. Se accelerate a fondo per un sorpasso, ma rilasciate il pedale rapidamente, il calo di regime non sarà immediato. Nulla di pericoloso o anomalo, semplicemente una condizione di guida alla quale bisogna fare abitudine. Azzardo un’ipotesi. Di fatto, il motore rimane su di giri per quella frazione di secondo sufficiente a far bruciare tutta la miscela nelle camere di scoppio, senza che resti carburante incombusto, anche se alleggerisco l’azione sull’acceleratore. Di fatto, un accorgimento che consente di ridurre le emissioni inquinanti (Fiat dichiara -14 g/km). In ogni caso, mi sono bastati pochi chilometri per tarare il piede e tutto è andato liscio fino al termine del test.

Fiat 500X Hybrid Red: un dettaglio dei fari full LEDI CONSUMI CHE BELLA SORPRESA E qui viene la parte interessante, che è quella dei consumi. Di solito, un “piccolo” millecinque sotto il cofano di un SUV/crossover che pesa oltre 1.400 kg, faticherebbe un po’ a tenere medie favorevoli al… portafoglio. Invece, la 500X Red si è comportata molto bene con un consumo di circa 8,7 l/100 km in città, 5,4 l/100 km su strade extraurbane e 6,2 l/100 km in autostrada. Una semplice conversione significa che sono riuscito a coprire una media di 15 km/litro, senza risparmiare sull’acceleratore, anzi, altrimenti avrei potuto fare meglio.

Bene anche il lato sicurezza/assistenti alla guida, visto che la 500X della nostra prova, tra gli altri, propone un pacchetto completo di ADAS, con i sensori di parcheggio e la retrocamera per le manovre, i fari full LED (Pack Full Lights 1.100 euro), ma anche il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento di corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco e della stanchezza del conducente). A onore del vero non tutto è di serie, tuttavia il plauso va alla disponibilità di pacchetti (Pack Full ADAS 500 euro) per incrementare il livello di assistenza alla guida e sicurezza della 500X senza svenarsi.

Fiat 500X Hybrid Red: il display da 7'' del sistema infotainment U-Connect

E se la 500X mi ha convinto nonostante non sia un modello di ultima generazione, anzi, lo conosco molto bene visto che ne ho guidate differenti versioni, è perché la trovo sempre piacevole sotto il profilo dello stile. Non ci sono spunti a effetto wow, ma trovo tutto quell’equilibrio che serve per restare in auge tanti anni. Ha i muscoli al posto giusto con paraurti larghi e gomme generose da 17 pollici. Ci sono il nuovo logo ''500'' sulla calandra e la scritta Fiat per esteso sul portellone. Infine, il logo “Red” sul montante centrale la distingue dalle altre 500X. Poi, ci sono misure azzeccate, ché con 4,26 metri di lunghezza per 1,77 di larghezza per 1,60 di altezza trova un equilibrio complessivo ben riuscito e questa versione, così colorata, ne fa risaltare il profilo e lo spirito sbarazzino. Tra l’altro, mi piace molto la moderata altezza da terra, che le dà una bella presenza su strada e mi permette di avere una migliore visuale dal posto di guida.

A proposito di abitacolo, nei suoi 4,3 metri scarsi, il B-SUV di Fiat non ha un baule super capiente con 350/1.000 litri; infatti, ci sono concorrenti più dotate; tuttavia, ha un perimetro lineare che permette di occupare ogni centimetro utile e accogliere di tutto o quasi. C’è un doppiofondo per ricavare un po’ di spazio aggiuntivo, peccato che lo schienale posteriore sia divisibile 60:40 e non nella versatile soluzione 40:20:40, sarebbe stato il jolly per un vano più pratico da sfruttare.

Fiat 500X Hybrid Red: l'abitacolo con finiture rosseINTERNI CONFORTEVOLI E VIVACI Voto positivo a un abitacolo spazioso per quattro passeggeri. Una famiglia con due ragazzi può considerare la 500X come l’unica auto a disposizione, perfetta in città come per le vacanze a pieno carico. Davanti si sta belli comodi, e l’unico appunto lo posso muovere a un layout della plancia un po’ datato. Ma anche l’occhio vuole la sua parte e gli interni spiccano per le vivaci finiture rosse: dai tappetini ai sedili con il logo impresso sullo schienale ai tanti accenti che donano vivacità. In più, trovo una buona qualità complessiva a parte qualche plastica rigida, ma che non disturba affatto.

A voler essere pignoli, c’è da dire che di fronte ai mega schermi da “mille mila” pollici dei modelli più recenti, i 7” dell’infotainment U-Connect faticano a reggere il confronto. Anche il sistema operativo è meno evoluto, il navigatore Tom Tom (400 euro) è un po’ lento nei calcoli e ha una risoluzione grafica inferiore. Qua si percepisce che il progetto della 500X ha qualche anno sulle spalle. Lato connettività, invece, trovo il pacchetto completo con Apple CarPlay e Android Auto, una suite di prese USB oltre ai comandi vocali e la gestione di alcuni servizi da remoto tramite l’app per smartphone.

Fiat 500X Hybrid Red: parte del ricavato della vendita in beneficenza

Se andate sul sito Fiat potrete configurare online la 500X Red 1.5 T4 Hybrid DCT con un prezzo vantaggioso a partire da 27.790 euro (luglio 2022) invece che 31.100 euro di listino. Prezzo che lievita un po’ se “pescate” nell’elenco degli optional, come per il modello di questa prova. A conti fatti, se la ordiniamo via web, superiamo di poco i 31.500 euro (listino 35.100 euro), ma la 500X è praticamente full optional. Infine, mi piace che fino al 2023 parte del ricavato della vendita di ogni modello Fiat Red sia devoluto all’ente benefico The Global Found, per aiutare a far fronte alle emergenze sanitarie mondiali, tra le quali Covid-19 e AIDS.

Motore 1.5 litri ibrido, 4 cilindri turbo-benzina Sistema ibrido motore elettrico 15 kW (20 CV) - 48 Volt Potenza combinata 130 CV @5.250 giri/min. Coppia massima 240 Nm @1.500 giri/min. Prestazioni Vel. Max. 194 km/h | 0-100 km/h in 9,4 secondi Trazione Anteriore Cambio Automatico DCT 7 rapporti Dimensioni 4,26 x 1,77 x 1,60 m Posti 5 Bagagliaio Da 350 a 1.000 litri Consumi (misto WLTP) 5,6 - 6,4 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 128 - 145 g/km Prezzo (promo online) da 31.100 euro (da 27.790 euro)

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/08/2022