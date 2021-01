PRESENTATA ENTRO L'ANNO Ci ha provato Range Rover, con la Evoque, e Nissan con la Murano CrossCabriolet, ma nel segmento dei SUV compatti, per il momento, solo la Volkswagen T-Roc è proposta in Europa anche in versione Cabriolet (foto sotto). Visto il successo del segmento FCA, già molto impegnata su questo fronte, si prepara al lancio di una sfidante per la spider rialzata tedesca e sembra che la Fiat 500X Cabrio verrà mostrata al pubbico entro la fine del 2021.

MADE IN MELFI Costruita nello stabilimento FCA di Melfi, insieme con Jeep Renegade e Jeep Compass con cui la 500X condivide la piattaforma, la versione Cabrio dovrebbe presentare minime differenze rispetto alla normale 500X a quattro porte. I fianchetti e le portiere sarebbero in comune tra le due versioni, per ottimizzare i costi, mentre il tetto e il lunotto sarebbero sostituiti da una capote pieghevole con trasparente in vetro, con una soluzione che preserva cornici metalliche fisse come avviene sulla Fiat 500C (foto sotto).

IPOTESI SU PREZZI E MOTORI La 500X Cabrio sarebbe stata annunciata ai fornitori alla fine del mese scorso dal capo di FCA Europe Pietro Gorlier. Quanto potrebbe costare? La 500X standard in Italia parte da 21.000 euro, mentre il listino della VW T-Roc Cabriolet attacca a 29.900 euro. La Fiat 500C ha un sovrapprezzo di quasi 3.000 euro rispetto alla corrispondente versione a tetto chiuso e non mi stupirei se, alla fine, la 500X Cabrio potesse collocarsi intorno ai 25.000 euro. Ipotesi del tutto personali, si intende. Quanto alle motorizzazioni, è ragionevole pensare che anche sulla 500X Cabrio possa debuttare una versione mild-hybrid, che sarebbe già prevista per il lancio nella 500X standard nel corso del 2021.