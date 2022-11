Abarth 500 elettrica, reveal il 22 novembre. Scoprila in live streaming

I rumor e gli avvistamenti presto lasceranno il posto a informazioni e immagini ufficiali. Con Abarth 500 elettrica, l'appuntamento si avvicina. La data da segnarsi a calendario è il 22 novembre, ore 14.00. Potrai scoprire lo Scorpione ad alimentazione full electric (suona strano, vero?) in diretta streaming qui, su questa pagina. ''More Abarth than EVer'', recita lo slogan. Solo un gioco di parole, o ci sarà un fondo di verità?

VEDO, NON VEDO L'identikit del primo Cinquino a firma Abarth senza un motore a scoppio sotto il cofano è ancora in buona parte avvolto dal mistero. I paparazzi ne hanno spiato il muletto ancora camuffato, in precedenza era apparsa in rete anche una foto del modello (quasi) di serie, foto dalla quale si può già maturare un'idea delle modifiche esterne, almeno al frontale. Il nocciolo della questione, tuttavia, sarà il gruppo motore-batteria. Quale upgrade rispetto a 500 elettrica ''civile''?

VEDI ANCHE

TECNICA Le indiscrezioni suggeriscono come Abarth 500 elettrica, il cui nome è a sua volta oggetto di speculazioni (Abarth 500e? Abarth 595e?), monterà un'unità (o più di una) dalla potenza compresa tra 170 e 204 CV, mentre la batteria dovrebbe conservare la stessa capacità (43 kWh) di Fiat 500. Naturale aspettarsi interni sportivi, assetto più tonico, infine qualche sorpresa relativa al sound, aspetto che dell'esperienza di ogni Abarth è parte integrante. Un suono artificiale che ricordi il timbro degli scarichi dello Scorpione termico: non proprio impresa semplice. Ci si risente il 22, o forse prima per possibili nuove rivelazioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/11/2022