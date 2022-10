Abarth 595e: sfugge in Rete la foto della prima auto elettrica Abarth

Era solo questione di tempo, d'altronde la notizia era nell'aria: pure Abarth vede l'elettrico nel suo futuro e il primo modello dello Scorpione a beneficiare dell'elettrificazione totale sarà una derivata della Fiat 500e e la sua uscita sarebbe prevista nel 2024. Lo dimostra una foto sfuggita in Rete che già ne mostra il frontale. Che ne dite?

IPOTESI SUI MOTORI Se la Fiat 500e più performante esce di fabbrica con un motore da 118 CV e una batteria da 43 kWh, il compito di Abarth è naturalmente quello di alzare l'asticella. I rumor in questo senso indicano potenze comprese tra 170 e 204 CV (125-150 kW), che potrebbero corrispondere a due diverse versioni. Troppo azzardato pronosticare l'arrivo di una Abarth 595e e di una 695e? (Qui la prova della 695 Esseesse). L'ipotesi sembra plausibile, anche se - è bene ricordarlo - anche la denominazione 595e riportata nel titolo non ha nulla di ufficiale, almeno per ora. Va da sé che servirebbe una batteria maggiorata per dar da mangiare a tutti quei cavalli elettrici.

Fiat Nuova 500e Cabrio Icon, vista 3/4 anteriore

VEDI ANCHE

CI VUOLE ORECCHIO Quanto al sound - che per le auto sportive elettriche è una vera spina... nella presa - Abarth aveva lanciato lo scorso marzo un contest sui principali canali social per testare il gradimento del pubblico su tre possibili effetti elettronici: Next Track intendeva richiamare sonorià racing con toni ispirati alle monoposto di Formula E; Cyber ​​Fun traeva spunto dal mondo dei videogame, mentre Rock'n Roar includeva suoni di chitarra con riferimenti al mondo dell'heavy metal. Basteranno per non farci rimpiangere il poderoso gorgoglio della 595 attuale?

COSA MOSTRA LA FOTO A parte la vernice verde lime, la nuova Abarth 595e (o 695e) presenta un paraurti anteriore più aggressivo, il caratteristico scudetto giallo e rosso con lo scorpione e una vistosa scritta Abarth a prendere il posto del logo 500e. Dificile notare altri dettagli se non che l'auto nella foto ha già un aspetto piuttosto ''definitivo''. Tale da far pensare a un debutto in forma statica già nel 2023. Corriamo troppo? Staremo a vedere.

Fonte: RoadCar

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/10/2022