Fiat 500 Abarth elettrica: lo Scorpione "alla spina". Foto spia

Anche 500 Abarth diventerà elettrica. Lo aveva anticipato l’Amministratore delegato di Fiat Olivier François e ora ne abbiamo la conferma definitiva. Quello che vedete nelle foto è infatti il prototipo, pesantemente camuffato, di nuova Fiat 500 Abarth full-electric attesa per il 2024. Con ogni probabilità, il Cinquino Abarth si distinguerà dalla “classica” 500 elettrica (qui la nostra prova) per il lettering dello Scorpione sulla calandra e per cerchi in lega dal look sportiveggiante. Non meno sorprendenti saranno però il paraurti frontale ampliato e l’accenno di splitter sotto il bumper anteriore.

Fiat 500 Abarth elettrica: posteriore

CUORE ELETTRIZZANTE La base tecnica di nuova Fiat 500 Abarth dovrebbe rimanere pressocché invariata. Cuore pulsante della torinese sarà la batteria al litio da 42 kWh. A cambiare ci penseranno invece i valori di potenza e coppia. Sul Cinquino EV la potenza si ferma infatti a 118 CV per 220 Newton di coppia. È lecito aspettarsi che la versione Abarth riesca a fare ancor meglio! Altrettanto importanti saranno gli interventi che i tecnici dello Scorpione decideranno di apportate a telaio, sospensioni e impianto. Considerato che Fiat 500 elettrica parte da 33.000 euro (27.800 per la versione da 23,65 kWh) è improbabile che la 500 Abarth EV si attesti al di sotto dei 40.000 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/11/2022