Sony e Honda per l'infotainment futuro: e se la PS5 diventasse realtà in auto?

INFOTAINMENT NEXT GEN L’accordo di collaborazione sottoscritto da Honda e Sony, che prevede l’utilizzo di musica, film e, potenzialmente, anche PlayStation 5 a bordo delle automobili, ha tutta l’aria di essere la carta vincente per allungare il passo rispetto alla concorrenza nell'ambito dell’infotainment. Più che una semplice auto, il veicolo che i due partner hanno in progetto di costruire sarà, di fatto, una vetrina tecnologica su ruote. In una recente intervista rilasciata al Financial Times, Izumi Kawanishi, presidente di Sony Honda Mobility, ha affermato che la nuova società è già pronta a soddisfare le mutevoli preferenze dei consumatori ed è altrettanto preparata all'invasione di gadget high-tech nell'industria automobilistica. “Sony ha contenuti, servizi e tecnologie di intrattenimento capaci di generare emozioni nelle persone. Stiamo adattando questi asset alla mobilità, e questa è la nostra forza nei confronti di un forte competitor come Tesla”, ha affermato Kawanishi. L'ex capo del business della robotica AI di Sony ha aggiunto che era tecnologicamente possibile integrare l'amatissima console per videogiochi di Sony, la PlayStation 5, nell'auto. Ciò potrebbe significare che un giorno i proprietari potranno giocare a Gran Turismo o FIFA comodamente a bordo.

OBIETTIVO AMBIZIOSO, MA… Tuttavia, questa non è solo un'idea possibile. Yasuhide Mizuno, il presidente della joint venture, che in precedenza era responsabile della divisione automobilistica di Honda, ha affermato che Sony Honda Mobility adatterà il suo processo di produzione per mettere al primo posto i contenuti multimediali. Piuttosto che inserire software in un'auto già completa, “svilupperà un'auto come hardware che soddisferà l'intrattenimento e la rete che vorremmo offrire”.

Infotainment secondo Sony e Honda: l'intrattenimento passa per la guida autonoma … SERVIRÀ MOLTO TEMPO Rendere l'uso di questo tipo di intrattenimento più sicuro e più facile sarà l'obiettivo dell'azienda nello sviluppo di veicoli a guida autonoma. “Per goderti lo spazio nella tua auto, devi renderlo uno spazio in cui non hai bisogno di guidare. La soluzione per questo è la guida autonoma”, ha affermato Kawanishi. “La guida autonoma dovrà evolversi considerevolmente rispetto a oggi per arrivare a quel livello di sofisticazione, e ci vorrà del tempo perché ciò accada”. Questo è un obiettivo ambizioso, tuttavia, poiché lo sviluppo dei sistemi di guida autonoma si è rivelato molto più complicato del previsto. Insomma, i futuri proprietari dei modelli Sony Honda Mobility, che prevede di lanciare il suo primo veicolo nel 2025, potrebbero dover aspettare un bel po' prima di poter giocare mentre l’auto li porta da casa all’ufficio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/11/2022