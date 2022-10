Curiosi di sapere come Honda costruisce la Civic Type R? Ecco il video

UN DIETRO LE QUINTE TUTTO DA GUSTARSI Entusiasti di track day e inguaribili innamorati della Honda Civic Type R? O più semplicemente appassionati di auto sportive dal nobile pedigree? Bene, per voi che avete occhi e cuore per il logo H(onda) su sfondo rosso incollato sulla berlinetta più sportiva di Tokyo, è il momento di mettervi comodi e cliccare su play nel video qui sotto. Questa volta niente traversi o tempi sul giro, ma qualcosa di più curioso, ovvero qualche minuto speso per vedere come viene costruita la Civic high performance. Una specie di dietro le quinte che mostra alcuni dei passaggi più significativi: dallo stampaggio, all’assemblaggio, alla verniciatura, fino ai test dinamici. Innanzitutto, va sottolineato che la Civic Type R è uno dei modelli del costruttore che mantiene la sua produzione solo in Giappone e la sua costruzione sfrutta appieno il rapporto uomo-macchina. Ma gustiamoci le immagini della clip e poi ci ritroviamo per alcune considerazioni.

UN VIDEO… FORMATIVO Avete visto? Gli operai vestiti con tute protettive immacolate lavorano con grande efficienza e precisione insieme ai sofisticati macchinari automatizzati. La clip ci guida attraverso frammenti del processo realizzazione e altro ancora della hot hatch. Possiamo anche vedere alcuni dei componenti come il sistema di scarico e il pomello del cambio in acciaio ricavato dal pieno montati a mano. Per quanto riguarda la verniciatura, il video ci spiega come il processo parzialmente autonomo di aggiunta del colore alla Civic Type R sia il primo nel suo genere per la fabbrica. Naturalmente, non tutto il lavoro viene svolto nel suo stabilimento automobilistico Yorii a Saitama.

VEDI ANCHE

Nuova Honda Civic Type R: il momento del controllo qualità verniciatura IL MOTORE ARRIVA DA UN ALTRO STABILIMENTO Il quattro cilindri 2.0 litri in linea turbo K20C1, che eroga una potenza nell'ordine dei 320 CV (forse di più) sulle ruote anteriori insieme al suo cambio manuale a sei marce, viene costruito nello stabilimento di Suzuka e quindi assemblato nello stabilimento Honda di Ogawa prima di essere inviato sulla linea di produzione finale per il montaggio. Come quasi tutte le auto del marchio, l'innovazione è importante tanto quanto il prodotto finale e, sebbene vengano spesso effettuati nuovi investimenti multimilionari, è sempre un bel piacere avere una visione approfondita di come tali aggiornamenti vengono messi in atto. Speriamo che questo non sia l'ultimo che vediamo, dato che Honda ha annunciato una inevitabile e sempre più massiccia elettrificazione dei suoi modelli.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/10/2022