Nuova Honda Civic Type R: il bombardone giapponese in video

Honda Civic compie cinquant’anni, e la sua versione ad alte prestazioni Type R spegne 25 candeline. Quale momento migliore per presentare la nuova Civic Type R, realizzata sulla base dell’undicesima generazione di una delle auto di maggior successo a livello planetario?

Nuova Honda Civic Type R: visuale laterale

Pur meno aggressiva della generazione precedente (che a parere di chi scrive rimane una delle Civic più belle di sempre), la nuova media giapponese ha linee che ben uniscono eleganza e sportività, e che in questa versione sportiva Type R vengono ulteriormente accentuate dalle modifiche apportate dagli ingegneri giapponese: l’auto è più larga e bassa, con passaruota sporgenti al cui interno spiccano i cerchi in lega neri opachi da 19'' gommati Michelin Pilot Sport 4S.

Nuova Honda Civic Type R: paraurti sportivo esclusivo per questa versione

AERODINAMICA SPORTIVA La parte posteriore del corpo vettura, portiere incluse, è stata ri-progettata espressamente per la Type R, così da ottenere avere maggiori benefici a livello aerodinamico. Inediti anche gli spoiler laterali dietro le ruote anteriori e i piccoli deflettori davanti a quelle posteriori. La calandra è più grande per mandare più aria al motore, che beneficia anche di un cofano più sottile e con una nuova presa d’aria al centro. Al posteriore troviamo invece un diffusore posteriore di dimensioni generose integrato nel sottoscocca e un vistoso spoiler sulla coda, con supporti in alluminio, più basso e largo rispetto al modello precedente.

COLORI La sportiva giapponese sarà disponibile nell’apprezzato Championship White che vediamo in queste immagini, ma anche in Rallye Red, Racing Blue Pearl, Crystal Black e Sonic Grey.

L’abitacolo di Civic Type R riprende lo stile minimal e moderno della nuova berlina giapponese, arricchendolo di dettagli e particolari che sottolineano la vocazione sportiva dell’auto. La posizione di guida e il cofano sono stati ribassati per offrire una migliore visibilità, gli angoli ciechi ridotti al minimo. Non contenti, i progettisti giapponesi hanno cercato anche di ridurre al minimo i riflessi di luce che arrivano dall’esterno.

Nuova Honda Civic Type R: il posto guida

ROSSO CORSA I sedili sono sportivi, con rivestimento in pelle scamosciata rossa, colore ripreso anche dai tappetini, dal logo Honda al centro del volante e dalla luce ambientale sui pannelli porta. Il volante è rivestito in Alcantara, e la strumentazione digitale è esclusiva per questa versione.

VEDI ANCHE

DRIVING MODE Un piccolo selettore accanto al cambio (rigorosamente manuale) permette di selezionare le modalità di guida disponibili, che intervengono su propulsore, sterzo, sospensioni e suono del motore in abitacolo. Oltre a Comfort e Sport, è possibile personalizzare l’esperienza di guida con la modalità Individual. Al driving mode più estremo +R è dedicato un tasto specifico.

Nuova Honda Civic Type R: gli interni sportivi

TELEMETRIA A BORDO Torna la telemetria di Honda LogR, che in questa versione sfrutta al massimo la tecnologia di bordo e l’integrazione con lo smartphone, combinando i dati raccolti dai sensori con un'app che aiuta i piloti a monitorare e registrare numerosi dati in tempo reale. Tra le funzioni principali della telemetria, un cronometro per i tempi sul giro, un grafico 3D del cerchio di aderenza per mostrare la massima forza sviluppabile dagli pneumatici, e un inedito sistema di punteggio per aiutare il pilota a migliorarsi.

Nuova Honda Civic Type R: il nuovo spoiler posteriore

Nonostante l’auto sia stata presentata ufficialmente, Honda non ha ancora svelato i dati tecnici del suo motore, limitandosi a dire che si tratterà di una “ulteriore evoluzione” del Type-R 17YM utilizzato sul modello precedente, in grado di “sviluppare la guida più veloce, più coinvolgente e al tempo stesso sicura e appagante della sua storia”. I primi test sembrano dar ragione alle dichiarazioni della casa, dato che nuova Civic Type R ha già stabilito il record sul giro per una berlina a trazione anteriore sul circuito giapponese di Suzuka.

Nuova Honda Civic Type R: le prime foto spia

LE NOVITÀ Per la cronaca, il precedente 2.0 litri VTEC turbo benzina sviluppava la bellezza di 320 CV e 400 Nm. Le modifiche apportate a questa nuova iterazione del VTEC riguardano il turbocompressore con una turbina ottimizzata nel numero e nella forma delle pale, un radiatore più efficiente e un rinnovato impianto di scarico. Migliorato il cambio manuale a sei rapporti, con il sistema rev-match che gestisce i giri motore in scalata. Nuovi i freni Brembo, che mantengono i dischi a due pezzi della precedente generazione. Da ultimo, il design a tre scarichi permette una migliore modulazione del suono, perché anche l’orecchio vuole la sua parte. Anche e soprattutto in un momento in cui i motori a benzina sono destinati a far sempre meno rumore...

Nuova Honda Civic Type R: visuale frontale

Honda non ha ancora parlato di prezzi, ma possiamo tenere come riferimento quelli della precedente generazione, che partivano da 42.400 euro per il modello meno appariscente, fino alla vistosa Limited Edition, prodotta in 100 esemplari numerati per l’Europa, e venduta a 50.000 euro. Le prime consegne di Nuova Honda Civic Type R sono previste a inizio 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/07/2022