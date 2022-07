SUV Honda ZR-V e:HEV: il via agli ordini annunciato in video

La scritta sotto al video è chiarissima ''9月先行予約開始'', ovvero: ''La prenotazione anticipata inizia a settembre''. Honda annuncia così l'imminente via agli ordini in Giappone per il suo nuovo SUV ZR-V e:HEV, modello intermedio tra il noto Honda HR-V che abbiamo provato di recente e il nuovissimo Honda CR-V appena presentato negli USA. Qui sotto il video teaser con il lieto annuncio, pubblicato dal Costruttore su Youtube.

DUE NOMI PER LA STESSA AUTO Si era generata un po' di confusione attorno alla nuova Honda ZR-V, perché la sua prima apparizione è stata sui siti americani, per i quali avrebbe dovuto essere la nuova generazione di Honda HR-V. Chiaro, negli USA non hanno il SUV compatto omonimo, che da noi è stato lanciato l'anno scorso, e da ciò il cambio di denominazione. In Italia le cose andranno diversamente e il nuovo SUV ibrido giapponese manterrà la denominazione che ha in Patria.

Honda ZR-V e:HEV, vista laterale

MOTORI E VERSIONI

Per il momento Honda annuncia che ZR-V e:HEV adotterà il full hybrid 2 litri benzina accoppiato a due motori elettrici: presumibilmente quello che sulla nuova Civic eroga 184 CV e 315 Nm di coppia. Sul sito giapponese si parla di un cambio CVT elettrico, locuzione che con tutta probabilità sta a indicare l'esclusivo sistema senza cambio già visto su Civic (qui la prova), su HR-V e su Jazz (pur applicato su un motore termico da 1,5 litri su queste ultime due).

Honda ZR-V e:HEV, 3/4 posteriore

COME FUNZIONA L'IBRIDO HONDA In pratica l'auto viaggia con i soli motori elettrici, e con il motore termico a fare da generatore per ricaricare le batterie al bisogno. Solo al di sopra di una certa velocità e quando sia richiesto un surplus di spinta in accelerazione una frizione automatica collega il motore termico alle ruote: lo fa direttamente, senza alcun cambio in mezzo.

Honda ZR-V e:HEV, gli interni

ARRIVO E PREZZI In versione e:HEV, la ZR-V sarà proposta anche (o solo?) con trazione integrale, ma in gamma non mancherà una versione non elettrificata con il Vtec Turbo da 1,5 litri: presumibilmente lo stesso quattro cilindri che sulla Honda Accord in vendita negli USA sviluppa 192 CV di potenza. Come sarà l'offerta per il mercato italiano? Da quello che si sa, da noi arriverà solo la ZR-V full hybrid, ma non prima del 2023, a prezzi ancora da stabilire: a bordo, quanto a tecnologie, non mancheranno la suite di assistenza alla guida Honda Sensing e le funzioni di connettività consentite dalla suite Honda Connect. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/07/2022