Honda ZR-V, nel 2023 arriverà un nuovo SUV ibrido di segmento C

Honda ha annunciato per il 2023 un nuovo SUV di segmento C, chiamato ZR-V, mosso dalla tecnologia full hybrid e:HEV di HR-V. Un’auto che sarà, almeno nell’aspetto, molto simile alla versione US di HR-V. Che è diversa da quella versione europea e giapponese di HR-V, e che da noi si chiamerà invece ZR-V, come la versione per il mercato cinese. Non ci state capendo più niente? Sappiate di non essere i soli.

Honza ZR-V 2023: come sarà il nuovo C-SUV giapponese

FACCIAMO IL PUNTO Proviamo a semplificare: in America Honda vende il SUV HR-V, che nella sua versione 2023 arriverà anche in Europa e in Cina, ma con la denominazione ZR-V. Un cambio di nome necessario, perché da noi HR-V è già presente sul mercato, ed è quello che abbiamo provato qualche settimana fa. Il nuovo SUV giapponese si andrà a collocare tra HR-V e CR-V, ed è solo il primo di una nuova serie di modelli elettrificati (ed elettrici) che vedremo nei prossimi mesi, tra cui una versione solo a batteria di HR-V. Quello venduto in Europa, però.

Honza ZR-V 2023: la versione a batteria di HR-V, anticipata dal prototipo e:Ny1

L’ELETTRICO Il prototipo e:Ny1 (nella foto qui sopra) anticipa lo stile della versione elettrica di Honda HR-V, con le linee che ormai ben conosciamo, ma con la calandra anteriore chiusa, per far capire immediatamente che si tratta di una BEV. Non sono state svelate le specifiche tecniche dell’auto, che potrebbero però essere simili a quelle dei prototipo e:NS1 ed e:NP1 per il mercato cinese, con una batteria dai 68,8 kWh e un’autonomia che sfiora i 500 km.