Alla scoperta della nuova Honda HR-V 2023: per noi Honda ZR-V

''Ma come sei cresciuta!'', diranno gli americani, guardando la nuova Honda HR-V 2023 per il mercato locale, che la Casa giapponese ha appena rivelato con tutte le foto e le caratteristiche del caso. Già, perché quello che Oltreoceano è un SUV sub-compatto si appresta a diventare un SUV compatto (addirittura di medie dimensioni, per i canoni italiani), con il passaggio a una nuova piattaforma: da quella della Honda Jazz a quella della nuova Honda Civic. Il cambiamento si accompagna a un allungamento di quasi 24 centimetri, fino a totalizzare 4,57 metri da paraurti a paraurti, ma non vi allarmate: se come noi siete fan della Honda HR-V attuale lanciata nel 2021 (qui la prova) sappiate che da noi il nuovo modello non sostituirà quello che conosciamo, ma lo affiancherà, andando ad ampliare la gamma, con il nome di Honda ZR-V (qui l'anteprima).

Nuova Honda HR-V 2023, il bagagliaio

IL MOTORE Il motore alla base della gamma della nuova HR-V è un quattro cilindri in linea aspirato da 2,0 litri, condiviso con la berlina Civic. Produce 158 cavalli e 187 Nm, ed è accoppiato a un cambio automatico a variazione continua, con trazione anteriore o trazione integrale offerta come opzione. Le modalità di guida Normal, Sport ed Eco si affiancano a un sistema per il controllo automatico della velocità in discesa, anche se il nuovo SUV Honda non ha certo ambizioni da fuoristrada vero. Difficile che, quando arriverà in Italia con il nome di Honda ZR-V, non venga proposta con la motorizzazione ibrida e:HEV mutuata da quella delle altre Honda per il nostro mercato: magari anche come unica scelta a listino. Staremo a vedere.

Nuova Honda HR-V 2023, volante e schermo touch dell'infotainment

GLI INTERNI A bordo troviamo un quadro strumenti digitale da 7 pollici e un infotainment aggiornato con schermi da 7 a 9 pollici a centro plancia secondo le versioni. Il design pulito del cruscotto è simile a quello della Civic, con un'ampia presa d'aria per la ventilazione diffusa protetta da una griglia a nido d'ape davanti al passeggero. Il volume di carico va da 680 a 1.557 litri: un valore che potrebbe apparire straordinario, ma ricordate che questi numeri si riferiscono alle normative americane e sicuramente c'è di mezzo un metodo di misurazione differente rispetto a quello utilizzato in Europa. Purtroppo i famosi magic seats, che consentivano una modulabilità senza pari del vano di carico, con la possibilità di solevare le sedute posteriori come i seggiolini del cinema, sembra siano stati tolti dalle dotazioni.

Nuova Honda HR-V 2023, gli interni

ARRIVO E PREZZI Impossibile fare paragoni tra dotazioni e livelli di allestimento per gli USA e quella che sarà l'offerta in Italia. Vale però la pena notare che il nuovo modello si posizionerà in gamma più in alto della Honda HR-V 2021 e avrà quasi la stessa lunghezza della Honda CR-V (qui la prova), quindi non dovremmo sbagliare di molto aspettandoci una forbice dei prezzi tra i 37.000 e i 47.000 euro. L'arrivo sul mercato italiano non è stato ancora annunciato, chissà che l'anno buono sia già il 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2022