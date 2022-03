Nuova Honda HR-V: in Indonesia la versione sportiva RS

Nuova Honda HR-V RS turbo è stata appena presentata in Indonesia. Come potete immaginare, si tratta della declinazione più sportiva del crossover giapponese (qui la nostra prova su strada). L’auto - attualmente non disponibile sul mercato europeo - monta un quattro cilindri sovralimentato da 1,5 litri in grado di sviluppare 177 CV di potenza e 240 Nm di coppia. Se specifiche del cambio e del sistema ibrido di HR-V RS (in Italia è proprosta con il full-hybrid) restano un mistero, lo stesso non si può dire dei vistosi dettagli stilistici che le permettono di distinguersi dagli altri allestimenti in gamma.

Honda HR-V RS: posteriore

VEDI ANCHE

LOOK SPORTIVO Oltre a una colorazione speciale, la griglia anteriore di HR-V RS sfoggia vistose cromature. Quest'ultime si accompagnano a un paraurti più ricercato e a cerchi in lega dal look sportiveggiante. Sul retro spiccano invece doppi terminali di scarico, fanaleria coast-to-coast fumé e badge RS specifici. Più contenuti i cambiamenti in abitacolo. Si notano giusto delle cuciture rosse dedicate su sedili, volante e selettore di marcia. Per il resto gli interni sono identici alla HR-V che già conosciamo.

Honda HR-V RS: interni

SOLO IN INDONESIA ''Honda HR-V è stata presentata in Indonesia al momento giusto. Qui il segmento dei SUV medi ha iniziato a crescere sospinto da una nuova generazione di clienti giovani che desiderano crossover compatte, eleganti, dal design sofisticato e abbastanza potenti per supportare il loro stile di vita dinamico'', ha dichiarato Yusak Billy, Direttore vendite e marketing di Honda. ''Con questi cambiamenti pensiamo che nuova Honda HR-V rimarrà una della auto di maggior successo in questo Paese''. Al momento HR-V RS resta un’esclusiva del mercato indonesiano e non si conoscono dettagli su un’eventuale arrivo in Europa (qui la nostra guida all'acquisto).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/03/2022