La nuova Honda Accord? Somiglia alla Skoda Octavia

Dal mercato italiano manca da tempo e per il momento non abbiamo notizie di un possibile ritorno della Honda Accord nel nostro Paese: peccato, perché Honda Accord è sempre stato un nome importante tra berline e station wagon di dimensioni medio-grandi. Le immagini della nuova generazione, depositate presso l'Istituto Nazionale Brasiliano di Proprietà Industriale, sono trapelate in Rete, mostrando un design che la allontana dai gusti del mercato USA (dove è sempre stata presente nei concessionari) e che l'avvicina invece alle forme apprezzate dagli europei: tanto da ricordare in più di un tratto la Skoda Octavia.

Nuova Honda Accord, vista 3/4 posteriore

IL DESIGN Via il grande fregio cromato dal frontale, la calandra cambia forma per distaccarsi nettamente anche da quella dell'ultima Honda Civic (qui la prova): l'aspetto è quello di un trapezio dalla base smussata ai lati. Fari allungati e sottili danno al frontale maggiore larghezza a suggerire un'immagine sportiveggiante. Tutto il design, a partire dal frontale, è all'insegna della pulizia e di un certo minimalismo, con scalfature sulle fiancate a dare grande slancio alla silhouette e a collegare il frontale con il posteriore.

Nuova Honda Accord, lato destro

CITAZIONI Proprio le scalfature sulle fiancate e il taglio del tetto, nel modo in cui si raccorda al terzo volume, ricordano la rivale cecoslovacca e, in generale, anche altri modelli del gruppo Volkswagen: dalla Passat alle Audi: queste ultime richiamate in particolare dal posteriore. In particolare l'Audi A7: che sembra aver ispirato parecchio la Accord nel design del bagagliaio e del lunotto, mentre le luci sono una via di mezzo tra le due generazioni della berlina di Ingolstadt, con i proiettori che richiamano la generazione 2012 e la fascia luminosa che li collega come sull'edizione 2019.

Nuova Honda Accord, il posteriore

I MOTORI Honda non ha ancora annunciato alcun dettaglio per quanto riguarda il nuovo modello, che potrebbe debuttare già prima della fine dell'anno. L'Accord attuale negli USA si presenta con un quattro cilindri turbo da 1,5 litri e 192 cavalli; un 2,0 litri turbo con 252 CV e una versione Hybrid da 212 CV: la nuova generazione potrebbe prendere in prestito le unità ulteriormente perfezionate appena annunciate per il nuovo SUV Honda CR-V (qui l'approfondimento). La vedremo mai in Italia?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/07/2022