Honda e Limited Edition, seduttrice di campioni. Il video con Mad Max

Tinta esterna Premium Crystal Red, tiratura di sole 50 unità in tutta Europa. Il battesimo su strada (in Italia) con Max Verstappen

“Honda e Limited Edition? Semplicemente adorabile. Ha un aspetto originale, un design compatto ed è divertente da guidare. È un ottimo veicolo urbano elettrico”. Parola di Max Verstappen, non esattamente uno che ti aspetti resti impressionato da una EV. E invece la piccola Honda dal gusto retrò, ma assai contemporanea nelle sue funzioni digitali, conquista anche il Campione del Mondo in carica di F1. Qui sotto, ecco Verstappen mentre guida Honda e Limited Edition tra i borghi della località di Dozza.

ROSSO ELEGANZA Il modello si distingue per la tonalità esterna Premium Crystal Red, abbinata ad accenti neri a contrasto. Oltre al tetto, alla fascia anteriore e posteriore, alla parte inferiore dei paraurti/sottoporta e alle telecamere in sostituzione degli specchietti, anche i cerchi in lega da 17 pollici sono verniciati di nero. Niente modifiche, invece, all'interno dell'abitacolo, dove tutte le varianti della Honda e sono dotate di serie del caratteristico layout a cinque schermi.

VEDI ANCHE

ULTRA LIMITED La serie speciale si basa sulla versione Advance, il che significa che ottiene il motore elettrico più potente (154 CV e 315 Nm di coppia) e la solita batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh, per un'autonomia WLTP di 210 km. La produzione di e Limited Edition sarà limitata a 50 unità in tutta Europa. Il prezzo in euro è ancora sconosciuto: come riferimento, in UK ammonta a 38.120 sterline, cioè 1.200 sterline in più rispetto a Honda e Advance.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/07/2022