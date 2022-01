Honda-e: che spettacolo la giapponesina in livrea Red-Bull!

I tecnici di Innovate Composites trasformano la compatta a batterie in un bolide con splitter e alettone. Il look è travolgente

Honda-e resta, senza ombra di dubbio, una delle auto elettriche più originali e interessanti degli ultimi anni (qui la nostra prova su strada). Le sue forme compatte, l’aspetto simpatico e gli interni hi-tech la rendono diversa da tutte le altre concorrenti a batteria. Proprio per questo motivo, poco tempo dopo il suo arrivo sul mercato si è iniziato a parlare della possibilità che la piccola giapponesina EV venisse proposta anche in una versione corsaiola, magari con tanto di marchio Type R.

Honda-e by Innovate Composites

GRINTOSA Al momento questa ipotesi non ha ancora trovato conferme, tuttavia l'azienda neozelandese Innovate Composites non ha perso tempo, pubblicando sul suo profilo Instagram le immagini di una Honda-e tutto pepe (qui la contro-prova di Ernesto Carbone). La Keicar giapponese - proposta in due diverse versioni - è stata sottoposta a una serie di vistose modifiche estetiche. Il modello con livrea Red-Bull sfoggia dei passaruota maggiorati, splitter anteriore con elementi in carbonio, cerchi da competizione, estrattore sul retro e un generoso spoiler posteriore. Le modifiche di Innovate Composite hanno coinvolto anche aspetti della dinamica di guida. L’assetto è stato infatti modificato grazie a interventi specifici sulle sospensioni, con il baricentro ribassato per aumentare l’agilità della compatta.

COMPATTA DA URLO A un primo sguardo, questa Honda-e Red-Bull ricorda molto da vicino le piccole sportive che nei decenni addietro fecero la gioia di tanti appassionati. Modelli yongtimer divenuti col tempo vere e proprie icone pop. È questo il caso di Renault 5 Turbo, Peugeot 205 GTI, Fiat Uno Turbo e perché no, anche Honda S2000 e Honda Integra Type R. Stando alle dichiarazioni di Innovate Composite una volta conclusa la fase di prototipazione del kit di Honda-e, l’auspicio sarebbe quello di mettere l’auto in vendita, magari in un numero limitato di esemplari (da appassionati, ce lo auguriamo). Oltre al modello con livrea Red-Bull, Innovate Composite ha realizzato una seconda Honda-e custom bianca. A voi la scelta su quale delle due sia la più grintosa!

