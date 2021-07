La redazione Pubblicato il 28/07/21 h. 18:00

L’UOMO CHE NON DEVE CHIEDERE MAI È un burbero, Ernesto Carbone, su quello non ci piove. Con i suoi modi spicci e le sue uscite tranchant, in fondo, è solo uno che vuole capire di più il mondo delle auto elettriche, che sempre più diventeranno protagoniste delle nostre strade. I suoi dubbi, le sue domande, le sue perplessità non sono altro che i nostri dubbi, le nostre domande, le nostre perplessità.

CINQUE MOTIVI PER NON COMPRARE HONDA E A finire sotto lo sguardo attento e polemico di Ernesto Carbone questa volta è Honda e, la piccola city car giapponese che nel design si rifà alle auto degli anni Settanta (quelli in cui Carbone è nato e cresciuto), ma che sotto la sua faccia simpatica nasconde un vero e proprio condensato di tecnologia. Un'auto che abbiamo provato nei mesi scorsi, e di mettere a confronto con un'altra sfiziosa elettrica, la Nuova 500 e.

ESTETICA

La perplessità di Ernesto Carbone riguarda le auto elettriche, ma in fondo un po’ tutte quelle di oggi, che tendono spesso ad assomigliarsi un po’ troppo. È così anche nel caso di Honda e?

TECNOLOGIA

Tanti pulsanti, schermi ovunque, telecamere al posto degli specchietti e persino quello retrovisore che può essere sostituito da uno schermo. Tanta tecnologia a bordo non rischia di travolgere chi si siede al volante?

PRESTAZIONI E GUIDA

Come si guidano queste nuove auto elettriche? Cosa cambia rispetto alle termiche su cui siamo cresciuti tutti? Le pesanti batterie sono un fardello, letteralmente, o possono migliorare il piacere della guida?

AUTONOMIA

La vera domanda, quella a cui nessun’auto elettrica può sfuggire, e a cui non si sottrae neanche Honda e. Perché è importante sapere fin dove si può arrivare, ma soprattutto come - e in quanto tempo - fare il pieno di elettroni.

PREZZO

Anche qui, Ernesto si lamenta di quello che a nessuno di noi sfugge nel momento in cui pensiamo di acquistare un’auto elettrica. A listino costano di più, indubbiamente, ma ci sono gli incentivi statali (e regionali, in alcuni casi) che danno una bella mano, specialmente in caso di rottamazione. E una volta parcheggiata nel box, un’auto elettrica ha spese vive ridotte, tra manutenzioni più leggere e agevolazioni di ogni sorta, dai parcheggi al bollo.

AL PROSSIMO ERNESTO! Non mettere ancora nell’armadio la tua giacca gialla, Ernesto! Con tutte le auto elettriche in arrivo nei prossimi mesi, avrai ancora tanti dubbi da dipanare, e tante domande a cui dare risposta!