Sony Vision S 02, dai videogiochi all'auto elettrica: atto secondo

Quando due indizi non fanno certo una prova, ma sono pur sempre il doppio di un indizio solo. Con Vision S 02, concept di SUV elettrico a tre file di sedili, Sony conferma di aver preso seriamente in considerazione l'idea di trasformarsi (anche) in una Casa auto. Anteprima di Vision S 02 al Consumer Electronics Show 2022, di scena a Las Vegas fino al 7 gennaio. Qui sotto, un video assaggio.

IL PRECEDENTE Al CES 2020, il gigante giapponese dell'elettronica scosse il settore auto mostrando Vision-S, una berlina in competizione diretta con Tesla Model S. Insisteva, all'epoca, che il prototipo fosse solo un banco di prova per i suoi sensori e la tecnologia 5G vehicle-to-vehicle. Sebbene il fatto stesso che il veicolo fosse stato costruito e progettato dall'austriaca Magna Steyr dimostrasse come il potenziale per diventare un modello stradale di produzione, Vision-S lo possedeva eccome. E infatti, i lavori sono andati avanti.

Sony Vision-S concept (2020)

TOP SECRET BATTERY Ora, dopo due anni di test di sviluppo di Vision-S in Europa e Giappone, ecco lo step successivo. Sony Vision S 02 un SUV a sette posti full electric lungo 4,85 metri, a sua volta alimentato da una coppia di motori - uno per asse - da 200 kW ciascuno, per una potenza combinata di 536 CV. Non è stata diffusa alcuna cifra di accelerazione (Vision-S dovrebbe raggiungere i 100 km/h in meno di cinque secondi e il SUV sarebbe sempre intorno a quella cifra), né in tema di batterie e di autonomia. Se il progetto avanza, le conosceremo presto.

Sony Vision S 02

DIGITAL SUV Le immagini ufficiali mostrano spunti di design degli interni simili all'originale Vision-S, con un display ad alta definizione a tutta larghezza e schermi sui poggiatesta per i passeggeri di seconda fila. C'è anche un controller rotante al centro della terza fila (vedi gallery), per consentire a chi si trova nel sesto e nel settimo posto di gestire le funzioni audio o multimediali.

Sony Vision S 02, gli interni

IL PROCLAMA A rafforzare il sospetto che Sony faccia sul serio, infine, ecco una breve dichiarazione chiave. ''Al fine di accelerare ulteriormente e proporre nuove idee per l'evoluzione dell'esperienza di mobilità, Sony punta a costituire una società operativa, Sony Mobility Inc, nella primavera del 2022, attraverso la quale intendiamo esplorare l'ingresso nel mercato dei veicoli elettrici''. Apple e il suo Project Titan troveranno pane per i loro denti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/01/2022