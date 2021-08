TUTTI A BORDO! Anche se non sembra, l’automobile è uno degli elementi centrali attorno a cui ruota tutto l’ecosistema Apple, a cominciare da CarPlay, il protocollo di comunicazione che permette di collegare l’iPhone al computer dell’auto, e utilizzare le principali app del telefono direttamente sullo schermo dell’infotainment. La casa di Cupertino sta anche lavorando con i principali produttori di automobili per trasformare il suo smartphone nella chiave elettronica con cui aprire, chiudere e avviare l’auto, senza necessità di una chiave fisica, o di una app dedicata (che hanno già molti costruttori). E poi c’è l’auto marchiata Apple, che è tutta un’altra storia.

GUIDO DA SOLA Da un bel po’ si parla, ed è praticamente ormai ufficiale, dei piani di Apple per la realizzazione di un’automobile. Il progetto è avvolto - come per tutti gli altri della casa della mela morsicata - dal più completo riserbo, ma rappresenta una delle sue strategie chiave nel lungo periodo. Sappiamo giusto che sarà un’auto elettrica, che nei mesi e negli anni scorsi Apple ha cercato di stringere accordi con altre case costruttrici, e che le trattative sono - per un motivo o per l’altro - naufragate. Alla fine, la scelta di Apple è stata muoversi in totale autonomia, come del resto già fa per tutti i suoi prodotti (e come fa anche Tesla).

PAROLA DI SCIENZIATO Il premio Nobel per la chimica Akira Yoshino ha vinto il riconoscimento nel 2019 per il suo lavoro nello sviluppo delle batterie agli ioni di litio, che come sappiamo sono cruciali per tutti i nostri dispositivi elettronici. In un’intervista rilasciata a Reuters qualche giorno fa, lo scienziato ha dichiarato: “Tesla ha una strategia tutta sua. Quella da tenere d’occhio in questo momento è Apple. Cosa farà nei prossimi mesi? Penso che annunceranno qualcosa molto presto. Che tipo di automobile presenterà? Con quale batteria? Credo che vorranno entrare nel mercato attorno al 2025. E se lo faranno, sono convinto che dovranno annunciare qualcosa entro la fine dell’anno. Ma è solo una mia personalissima ipotesi”.

AUTUNNO CALDO I prossimi mesi saranno già abbastanza intensi per Apple, che a metà settembre terrà il suo consueto evento a Cupertino per presentare la nuova generazione di iPhone. Sempre entro la fine del 2021 dovrebbero arrivare anche novità per la linea di smartwatch, tablet e computer. Insomma, le occasioni per buttar lì qualcosa sulla Apple Car non mancano. Staremo a vedere.