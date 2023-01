Volkswagen ID.7, chiamala Passat elettrica. La sedan "digitale" prende forma

Non è una world premiere, però poco ci manca. Sia come sostanza, sia come tempistiche, visto che l'edizione di serie di Volkswagen ID.7 si mostrerà senza più alcun camouflage entro il secondo trimestre 2023, per poi debuttare sui mercati entro la fine di quest'anno. Nel frattempo, al Consumer Electronics Show 2023 a Las Vegas, ecco l'oggetto più vicino al prodotto finito.

TARGET MODEL 3 VW ID.7 il nome commerciale di ID.Aero, concept vista in Cina nel 2022 già a suo tempo individuata dagli addetti ai lavori come erede full electric di Volkswagen Passat e madrina spirituale di quella che aspira a superare nelle vendite l'elettrica regina, Tesla Model 3. Per farlo, apre il libro dei trucchi.

DIMENSIONI L'auto in mostra al CES è avvolta da un luminescente involucro mimetico. Forme e proporzioni, tuttavia, si riconoscono. Volkswagen ID.7 è lunga 4,94 metri, larga 1,86 metri e alta 1,53 metri: benché il target implicito sia Model 3, misure più simili a quelle di Tesla Model S.

LONG RANGE Volkswagen cita anche alcuni dettagli chiave. ID.7 accreditata di un'autonomia di circa 700 km, un valore possibile - oltre che alle proprietà del pacco batterie, lo stesso da 77 kWh degli altri modelli della gamma ID, o forse di maggiore capacità - grazie alla elevata efficienza aerodinamica.

DIGITALIZZAZIONE ID.7 sarà equipaggiata di un sistema di infotainment touchscreen da 15 pollici: in seguito al feedback dei clienti ID, il nuovo modello beneficerà anche di retroilluminazione dei cursori di volume e temperatura per migliorare la facilità d'uso, un nuovo layout per i pulsanti del climatizzatore sulla schermata iniziale, infine bocchette di ventilazione ''intelligenti'', cioè direzionali e attivabili anche tramite comandi vocali.

QR CAR Principale attrazione del prototipo esposto al CES è tuttavia la livrea elettroluminescente che cambia colore. Il tema grafico è quello - sempre più familiare - del QR code. Presto, accederemo a ogni segreto di ID.7 senza il filtro di alcun codice. Ci basteranno gli occhi, il tatto e le emozioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/01/2023