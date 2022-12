Volkswagen ID.3, il restyling ai blocchi di partenza. E c’è già il prezzo

Mezzo milione di unità vendute dal giorno del suo debutto non sono affatto un brutto risultato: ID.3 è l’auto della svolta per Volkswagen, l’inizio dell’era dell’elettrico per lasciarsi alle spalle le emissioni inquinanti (e lo scandalo del Dieselgate). Un’auto importante, ma non esente da qualche problema, segnalato alla casa tedesca dai suoi tanti acquirenti.

Arriva nel 2023

Come cambia fuori

Come cambia dentro

Prezzi e disponibilità

Nuova Volkswagen ID.3 2023: visuale anteriore

Wolfsburg ha deciso di giocare d’anticipo, istituendo una commissione che si occupa di raccogliere le opinioni e i suggerimenti dei clienti, così da implementarli nei modelli già in cantiere: ecco perché il restyling di ID.3 arriverà già il prossimo anno, portando in dote parecchie novità. Per ora abbiamo solo dei bozzetti del centro design di Volkswagen che anticipano come sarà l’auto, che verrà presentata ufficialmente al pubblico solo la prossima primavera.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: visuale di 3/4 posteriore

All’esterno, almeno a giudicare dai bozzetti ufficiali pubblicati oggi da Volkswagen, i cambiamenti sono pochi, e volti a dare un po’ più di personalità a un’auto dallo stile comunque molto originale e ben definito: più scolpite le due nervature centrali nel cofano, più sportivi i paraurti anteriore e posteriore, invariati i fari Full LED davanti e dietro.

Molto più radicali gli interventi in abitacolo: come anticipato qualche settimana fa (anche se nei bozzetti non si vede), il volante dovrebbe vedere il ritorno dei tasti fisici sulle razze per renderne più agevole l’utilizzo. Spicca poi il nuovo schermo dell’infotainment centrale, che passa dai 10” del modello attuale a 12” (più di 30 cm) di diagonale. Sostanzialmente invariata la plancia, lineare e minimal, con le bocchette dell’aria più sottili e discrete. Il pavimento del bagagliaio è rimovibile per accedere a un ulteriore doppio fondo.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: i nuovi interni

INTERNI VEGAN Nell’ottica di produrre auto sempre più sostenibili, anche ID.3 non avrà in alcun modo materiali derivati dagli animali: il rivestimento della corona del volante, per esempio, non sarà più in pelle ma in un materiale di alta qualità che la sostituisce.

SOFTWARE PIÙ MODERNO La nuova ID.3 monterà l’ultima generazione del sistema operativo che muove le elettriche del gruppo Volkswagen: questo permette di migliorare le prestazioni, i consumi e aumentare così l’autonomia. Confermati, ovviamente, gli aggiornamenti OTA (over-the-air). Di serie anche la funzione Plug & Charge per la ricarica e l’addebito automatici e il navigatore intelligente per pianificare i viaggi con le soste per la ricarica.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: i nuovi interni

La nuova Volkswagen ID.3 è già ordinabile in Germania negli allestimenti Life, Business, Style, Max e Tour, con prezzi che partono da 43.995 euro (IVA inclusa, bonus statali esclusi) per l’allestimento base Life. Chi ordina l’auto adesso, ricorda Wolfsburg, la riceverà a partire dall’autunno del 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/12/2022