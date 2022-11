Con la gamma elettrica ID. VW ha fatto centro: mezzo milione gli esemplari venduti

TRAGUARDO RAGGIUNTO IN ANTICIPO Se elettrico deve essere, allora meglio affrontare la questione di petto. Questa è la strategia Volkswagen, che in una nota ha dichiarato di essere in anticipo sui tempi con la sua gamma ID. 100% a batterie, raggiungendo il traguardo delle 500.000 consegne in tutto il mondo fra ID.3, ID.4, ID.5 e ID.6. La Casa tedesca afferma di essere orgogliosa di aver centrato questo obiettivo nonostante le difficoltà di produzione legate alla pandemia di COVID-19 e alla scarsità di componenti hardware e software. “La consegna di mezzo milione di ID. conferma che i modelli Volkswagen sono ben accolti dai nostri clienti, in tutto il mondo. Siamo sulla buona strada con la nostra campagna sulla mobilità elettrica e la nostra storia di successo continua”, ha affermato Imelda Labbé, responsabile vendite di Volkswagen. “Il nostro obiettivo è invariato: vogliamo rendere Volkswagen il marchio più desiderabile per la mobilità sostenibile”. Meglio ancora, il portafoglio ordini è al completo dalle parti di Wolsburg.

Record di vendite Volkswagen: i tedeschi arrivano a mezzo milione di BEV con la gamma ID. OTTIMO RISULTATO NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ Il costruttore afferma, inoltre, che sta attualmente lavorando per completare altri 135.000 esemplari della famiglia ID. Come accennato in precedenza, tuttavia, le difficoltà nella catena di approvvigionamento significano che la produzione deve essere costantemente adeguata. Oltre a essere elettrica, la piattaforma MEB ha anche introdotto una serie di adeguamenti tecnologici alle Volkswagen costruite con questa architettura. Per esempio, gli aggiornamenti via etere assicurano che i veicoli siano costantemente migliorabili e riparabili nel corso degli anni, anche da remoto. “La nostra esperienza negli ultimi mesi è stata molto positiva”, ha affermato Labbé. “Il vantaggio è che possiamo trasformare il feedback dei clienti direttamente e rapidamente in nuove funzioni, come una maggiore capacità di ricarica o una notifica della capacità della batteria, sul display del guidatore”.

Record di vendite Volkswagen: la ID.5 è uno dei modelli che ha contribuito al successoGAMMA PIÙ AMPIA ENTRO TRE ANNI Nel frattempo, Volkswagen sta lavorando per mantenere la sua gamma aggiornata e lancerà dieci nuovi modelli entro il 2026. “Volkswagen avrà il più ampio portafoglio di veicoli elettrici nel settore automobilistico: dall'auto elettrica entry-level con un prezzo target inferiore a 25.000 euro alla nuova ammiraglia Aero B, avremo un’offerta in ogni segmento”, ha concluso Labbé. Entro il 2030, nel frattempo, i veicoli completamente elettrici rappresenteranno il 70% delle vendite di Volkswagen in Europa, e su altri mercati strategici come Stati Uniti e in Cina, l’obiettivo è che i veicoli a batterie rappresentino il 50% di tutte le vendite. Entro il 2033, si completerà l’elettrificazione di tutta la gamma in Europa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/11/2022