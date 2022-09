Volkswagen ID. Extreme, prove tecniche di ID.4 Alltrack?

Pensi a Volkswagen ID.4, SUV elettrico dalla missione prevalentemente urbana, e non ti balza subito alla mente il fuoristrada. Questo fino a ieri: ID. Extreme un concept di SUV all terrain che proprio da ID. 4 riceve l'ispirazione. E che - chissà - potrebbe forse assumere la denominazione di ID.4 Alltrack. Solo un prototipo, almeno per ora: non si spendono, di solito, tempo e risorse per veicoli fini a se stessi...

ELETTRO-AVVENTURIERO Rivelato in un evento pubblico a Locarno, in Svizzera, sostanzialmente VW ID. Xtreme Concept è il nome di una ID.4 dal paraurti anteriore modificato, con bull bar incorporati e un sottoscocca in alluminio per aiutare a proteggere le batterie situate sotto l'abitacolo. Ai lati, ecco passaruota più larghi di 50 mm che coprono grosse ruote fuoristrada da 18 pollici. Nuova anche la livrea, mentre nella parte superiore spunta una striscia luminosa a LED supplementare, utile per eventuali escursioni notturne.

MOTORI A TUTTA Il powertrain si basa sull'architettura di ID.4 GTX, quindi con batteria da 77 kWh, doppio motore elettrico e trasferimento della coppia a tutte e quattro le ruote, tuttavia la potenza massima aumenta da 299 CV a 387 CV. L'upgrade sarebbe dovuto a una rivisitazione del motore sull'asse posteriore e a un adattamento software. Non è noto se l'ID. Xtreme Concept migliorerà il crono di 6,2 secondi da 0 a 100 km/h della GTX, mentre è probabile che l'autonomia di 480 km, in seguto agli adeguamenti offroad di scocca e di carrozzeria, subirà un duro colpo.

FUORI LE UGOLE All'interno, ID. Extreme si differenzia dal SUV ''donatore'' per nuovi sedili con finiture in Alcantara e accenti arancioni. Nuovo, infine, è il sound sviluppato ad hoc da Volkswagen Design. Un generatore di suoni artificiali è posizionato all'interno del passaruota, suoni che per il momento possiamo però solo immaginare. “Siamo davvero impazienti di scoprire come reagiranno i fan dell'elettromobilità'', dichiara Silke Bagschik, responsabile della linea di prodotti MEB del brand Volkswagen. ''Sulla base dei feedback della nostra community, decideremo come procedere con il progetto”. Via al televoto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/09/2022