Volkswagen e le voci di un addio alla Golf: che cosa c'è di vero

Quali altre auto, nella storia, hanno riscosso lo stesso successo di Volkswagen Golf. Da quasi 50 anni, Golf fa rima con design, comfort, tecnologia, guida sportiva. Democrazia su quattro ruote, classe senza ostentazione. Ma come dice il vecchio adagio, anche le cose belle, prima poi, devono pur finire. Parlando alla tedesca Welt, il nuovo CEO Volkswagen Thomas Schafer dice ciò che tutti temono che un giorno o l'altro accada. Ovvero che VW, pur essendo già al lavoro sul restyling di Golf 8, sulla naturale erede - chiamala, se vuoi, Golf 9 - nutre seri dubbi. ''Ne sapremo di più tra dodici mesi'', afferma Schafer. Se non è già una condanna a morte, poco ci manca.

Volkswagen Golf R, ''ci eravamo tanto amati''

PRO E CONTRO In sostanza, Schafer sostiene come il futuro di Golf sia aggrappato ai freddi numeri. ''Stiamo valutando se valga la pena sviluppare un nuovo veicolo che non duri tutti i sette o otto anni di un normale ciclo di vita. Sarebbe estremamente costoso''. Il numero uno della marca fa chiarimente riferimento alla incombente transizione energetica. Cioè al fatto che sviluppare una Golf tutta nuova (e per Golf si intende una compatta a benzina, diesel, anche ibrida, ma non 100% elettrica), col divieto dei motori a combustione in tutta Europa che aspetta al varco l'industria dell'auto, per Volkswagen forse non avrebbe molto senso.

Volkswagen Golf: per la sopravvivenza, l'ibrido non basta

VEDI ANCHE

GRANA EURO 7 Non sarebbe nemmeno solo il bando ai motori tradizionali, a minacciare l'esistenza stessa di Miss Golf. Secondo Schafer, a causa dell'introduzione degli standard di emissioni Euro 7, nei prossimi anni in Europa i prezzi dei veicoli aumenteranno considerevolmente. I modelli diesel e benzina costeranno tra i 3.000 e i 5.000 euro in più. ''Su un'auto di piccole dimensioni, costi aggiuntivi di queste proporzioni - osserva Schafer - difficilmente possono essere assorbiti. La mobilità entry-level con motori a combustione sarà notevolmente più costosa''. Da ''auto del popolo'', Volkswagen Golf rischierebbe sempre più di recitare il ruolo di auto di nicchia.

VW Golf 9? C'è già ID.3...

NEW ID. DEAL Nel 2023 sapremo insomma se Volkswagen Golf raggiungerà la generazione numero 9, oppure se Golf 8 sarà l'ultima interprete di una dinastia che ha fatto la storia dell'auto, ma a quanto pare non ne interpreterà il futuro. Un futuro che è invece immaginato ad uso e consumo delle full electric, un futuro che il colosso tedesco già approccia con la linea ID. Implicitamente, VW ID.3 già oggi - a livello comunicativo, se non proprio sulla scala delle vendite, almeno non ancora - è ideale erede di VW Golf. Un po' come ID.2 prenderà presto il posto di VW Polo. Il 2035 non è poi così lontano: nel profondo, tutti sanno che la maggioranza dei modelli attuali si avvicinano di anno in anno al capolinea. Ad essere incerta è solo la distanza, di quel capolinea.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/08/2022