Volkswagen Golf R 20 Years, compie vent’anni il bombardone tedesco

Cosa cantavate nel 2002? Quale telefonino avevate? Cosa c’era al cinema? Lo scrivevo ieri parlando di Touareg, che compie vent’anni, e valgono le stesse considerazioni per Golf R, la versione ad alte prestazioni della casa di Wolfsburg, anch’essa in procinto di spegnere le sue prime venti candeline.

Volkswagen Golf R 20 Years: edizione speciale della sportiva tedesca

Correva il 2002 quando ha debuttato la primissima Volkswagen Golf R323: trazione integrale, equipaggiamento specifico, ma soprattutto un sei cilindri da 3,2 litri di cilindrata sotto il cofano, capace di sprigionare 241 CV (177 kW) di potenza: la Golf più potente mai prodotta dalla casa tedesca. Un successo premiato con 260mila unità vendute in tutto il mondo nel corso degli anni, e a cui si aggiunge quest’oggi la nuova Golf R 20 Years.

Volkswagen Golf R 20 Years: visuale di 3/4 posteriore

In realtà nel listino della Golf ottava generazione c’è già il modello R, con i suoi 320 CV di potenza e la trazione integrale, capace di uno 0-100 in 4,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h (270 km/h su richiesta). Per il ventennale della sua media sportiva, però, Volkswagen ha voluto superarsi: Golf R 20 Years monta lo stesso duemila quattro cilindri turbo, a cui sono stati spremuti altri 13 CV, per un totale di 333 CV. Un record.

EMOTION START Un pulsante selezionabile dal conducente attiva la funzione Emotion Start, che all’avvio aumenta il regime motore fino a 2.500 giri, ma soprattutto regala un’acustica più aggressiva del motore in abitacolo. Le modalità di guida S ed S+ regalano un feedback aggiuntivo a ogni azionamento della levetta di comando destra.

Volkswagen Golf R 20 Years: il badge R sui parafanghi

R come Racing, naturalmente. Il motore può contare su un tuning specifico che migliora la dinamica di guida, con il precarico del turbocompressore che lo tiene a regime costante e più pronto nella risposta in fase di accelerazione. Anche la valvola a farfalla rimane aperta nelle fasi di rilascio, a tutto beneficio delle performance, rendendo disponibile in anticipo la coppia motrice.

Volkswagen Golf R 20 Years: il tasto R sul volante sportivo

PROFILI SPECIALI Per questo modello sono stati resi disponibili i profili Special e Drift: il primo, sviluppato sul Nordschleife del Nürburgring, modifica i parametri del motore, della trazione integrale e del cambio per ottenere maggiori velocità in curva, senza sacrificare trazione e stabilità di marcia. Drift, invece, abbinato a una regolazione specifica dell'ESC e del Torque Vectoring, consente di divertirsi - solo su circuiti chiusi! - in derapate controllate di potenza.

Volkswagen Golf R 20 Years: il vistoso alettone posteriore

Nera la calandra del cofano, su cui spicca il logo blu R, che da sempre caratterizza le più sportive di Wolfsburg, e che si trova anche sui due parafanghi anteriori e sul portellone posteriore. Di serie, Golf R 20 Years monta cerchi in lega Estoril da 19” con razze tornite a specchio, anche in versione nera e blu. Sul montante centrale è presente lo stemma 20, che si accompagna alla proiezione luminosa a terra “20R” all’apertura dell’auto. Vistoso lo spoiler sul tetto, caratterizzato da una cornice nera che si allunga fino al lunotto.

Volkswagen Golf R 20 Years: gli interni sportivi

Per la prima volta su una Golf sono presenti in abitacolo inserti decorativi in fibra di carbonio, montati sui rivestimenti delle portiere e sulla plancia. Sportivi i sedili anteriori, rivestiti in pelle nappa e climatizzati; nel poggiatesta integrato è ricamata la lettera R (in colore blu, lo stesso di numerosi dettagli presenti in abitacolo). Dietro il volante sportivo si trovano le palette del cambio DSG, mentre nella razza sinistra si trova il tasto “R” che attiva le modalità di guida più sportive S ed S+.

Volkswagen Golf R 20 Years verrà messa in commercio da metà anno in numerosi mercati europei ed extra europei, e in nord America. Se vi interessa, però, affrettatevi: la casa tedesca ha infatti già annunciato il suo “ritiro” dalle scene, previsto per la metà del 2023. I collezionisti sono avvertiti. Prezzo non ancora comunicato ufficialmente, ma sicuramente superiore ai 55.200 euro della Golf R “normale”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/05/2022