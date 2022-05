Volkswagen Touareg in edizione speciale, 20 anni e non sentirli

Spegne venti candeline il primo maxi SUV della casa di Wolfsburg. Un’edizione speciale per celebrarne il successo: arriverà in estate

Nel 2002 non c’era ancora l’iPhone, che sarebbe arrivato solo 5 anni più tardi, al cinema uscivano Gangs of New York di Martin Scorsese e il primo Spider-Man di Sam Raimi, in Italia canticchiavamo Asereje delle Las Ketchup e Salirò di Daniele Silvestri. E nelle concessionarie debuttava la primissima generazione di Volkswagen Touareg, che segnava il debutto della casa tedesca nei SUV di grandi dimensioni (qui la nostra prova su strada).

Volkswagen Touareg Edition 20: le tre generazion a confronto

MILLE MILA! Da allora ne sono state vendute oltre un milione di unità, e per festeggiarne il successo, Volkswagen ha presentato Touareg Edition 20, un’edizione speciale disponibile nella nuova colorazione esclusiva Meloe Blue, accompagnata dagli altrettanto esclusivi cerchi Bogota da 20 pollici. Ancora, l’esterno si caratterizza per i vetri e il lunotto oscurati, le luci a LED posteriori in tinta rosso ciliegia e il badge “Edition 20” sul montante centrale. I passaruota e il diffusore sono in nero lucido.

Volkswagen Touareg Edition 20: il badge esclusivo sul montante B

ESCLUSIVA ANCHE DENTRO Gli occupanti sono accolti dalla scritta Edition 20 luminosa sul battitacco delle portiere anteriori. Le sedute sono in pelle nera Savona, con cuciture a contrasto Ceramique (beige chiaro). Tanti anche i dettagli rossi sulla plancia, a sottolineare la vocazione sportiva dell’auto. Il selettore di marcia rivestito in pelle ha la scritta Edition 20 ribattuta.

Volkswagen Touareg Edition 20: il cambio con il logo ribattuto

MOTORIZZAZIONI L’edizione celebrativa di Volkswagen Touareg Edition 20 è disponibile con quattro motorizzazioni:

3.0 V6 TDI turbodiesel da 231 CV con 500 Nm di coppia

turbodiesel da con 500 Nm di coppia 3.0 V6 TDI turbodiesel da 286 CV con 600 Nm di coppia

turbodiesel da con 600 Nm di coppia 3.0 V6 TSI turbo benzina da 340 CV con 450 Nm di coppia

turbo benzina da con 450 Nm di coppia V6 ibrido plug-in con 381 CV di potenza combinata e 600 Nm di coppia totale

Tutti i motori hanno il cambio automatico a otto rapporti e la trazione integrale, che rende possibile un carico trainato fino a 3,5 tonnellate.

Volkswagen Touareg Edition 20: visuale di 3/4 anteriore

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Volkswagen Touareg Edition 20 sarà disponibile da metà giugno su tutti i mercati in cui è venduto il SUV tedesco, con prezzi - per il mercato tedesco - che partono da 77.530 euro per il V6 TDI da 231 CV.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/05/2022