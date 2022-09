Volkswagen ID.4 Pro 4Motion, l’integrale per tutta la famiglia

Qualche mese fa abbiamo provato la versione d’accesso alla gamma ID.4 di Volkswagen, la “cugina” di Skoda Enyaq e di Audi Q4 e-tron, con i suoi 204 CV sviluppati dal motore sull’asse posteriore, e una batteria da 77 kWh alloggiata nel pianale MEB, capace di un’autonomia di 500 e passa km.

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion, visuale di 3/4 anteriore

METTI UN SECONDO MOTORE Il nuovo modello ID.4 Pro 4Motion si colloca a metà strada tra quello provato da noi e il più performante GTX (qui il primo contatto) da 299 CV. Anche questa versione prevede infatti un secondo motore elettrico sull’asse anteriore, asincrono e compatto, con una potenza di 80 kW (109 CV); abbinato a quello a magneti permanenti da 150 kW (204 CV) sull’asse posteriore, il powertrain sviluppa una potenza combinata di 195 kW (pari a 265 CV). Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 6,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h.

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion, visuale laterale

TRAZIONE INTELLIGENTE La trazione integrale ottenuta in questo modo non richiede alcun collegamento meccanico tra i due assi, e questo ha permesso di evitare la presenza di un ingombrante tunnel centrale nell’auto, a beneficio dei passeggeri (specialmente per chi siede dietro). La trazione è gestita dalla centralina elettronica dell’auto, che calcola in tempo reale le coppie motrici che i due motori elettrici devono erogare per ottenere il meglio in termini di efficienza, dinamica e stabilità di marcia in ogni condizione. Nella guida di tutti i giorni funziona solo il motore posteriore, mentre se c’è una richiesta superiore di potenza (ma anche nelle curve veloci, o su fondi a bassa aderenza) interviene anche il secondo propulsore. A migliorare la dinamica di guida può intervenire anche il bloccaggio trasversale elettronico XDS+, che frena delicatamente le ruote interne alla curva, così da ridurre il rollio e migliorare la stabilità complessiva.

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion, trazione integrale per famiglie

CINQUE DRIVING MODE Di serie, ID.4 Pro 4Motion offre cinque profili di guida (Eco, Comfort, Sport, Individual e Traction), in base alle esigenze di comfort, stabilità o sportività. Il sistema agisce sullo sterzo progressivo, sui motori elettrici e sulla regolazione adattiva dell’assetto disponibile su richiesta, nel pacchetto Sport Plus. La modalità Sport in particolare prevede l’utilizzo costante del motore anteriore, e una gestione specifica - e meno conservativa - del controllo di trazione elettronico. Traction invece serve per affrontare superfici non compatte o sdrucciolevoli, mettendo a disposizione la trazione integrale permanente fino a circa 20 km/h e riducendo l’erogazione di coppia dei motori.

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion, le cinque modalità di guida

PACCHETTI SPORTIVI Il pacchetto Sport prevede un assetto ribassato della carrozzeria di 15 mm e lo sterzo progressivo (più si gira il volante, più diretta è la risposta); il pacchetto Sport Plus aggiunge la regolazione adattiva dell’assetto DCC, che tra le altre cose controlla il flusso di olio negli ammortizzatori di ogni ruota a intervalli di 5 millesimi di secondo.

TANTA AUTONOMIA La batteria, alloggiata sotto il pianale dell’architettura MEB per auto elettriche (usata anche dalla sorella minore ID.3), ha una capacità netta di 77 kWh, e consente a ID.4 Pro 4Motion un’autonomia di 513 chilometri (ciclo combinato WLTP). Il consumo dichiarato è di 17 kWh/100 km. Il caricatore trifase di serie è da 11 kW, mentre per le ricariche fast in corrente continua, la potenza massima assorbita è di 135 kW. Gli accumulatori sono garantiti fino al 70% della loro capacità originale per otto anni o 160.000 chilometri.

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion, l'abitacolo

SICUREZZA DI SERIE Di serie ID.4 Pro 4Motion monta cerchi da 19 pollici, ma sono disponibili su richiesta anche nei tagli da 20 e 21 pollici. I freni anteriori sono a disco da 358 mm di diametro, mentre i posteriori sono a tamburo. Per quanto riguarda la sicurezza, di serie troviamo il cruise control adattivo con frenata e ripartenza, il supporto alle manovre di scarto, la frenata automatica di emergenza (con riconoscimento di pedoni e ciclisti), sensori di parcheggio posteriori e l’assistenza per il mantenimento della corsia. Su richiesta la telecamera posteriore, il parcheggio assistito (anche con funzione di memoria), e le funzioni di guida assistita di secondo livello, compreso il cambio di corsia assistito.

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion, visuale di 3/4 posteriore

PREZZI E DISPONIBILITÀ Volkswagen ID.4 Pro 4Motion è già disponibile per il mercato italiano, con un prezzo di listino che parte da 57.600 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/09/2022