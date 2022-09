ID.5 GTX Xcite: il concept "olistico" dei giovani apprendisti Volkswagen

UN PROGETTO STIMOLANTE È servito un anno ai quattordici giovani apprendisti delle tre sedi di Volkswagen in Sassonia per creare questo concept partendo dalla ID.5 GTX. Il progetto è stato affidato a questo gruppo di giovanissimi ragazzi proprio per dare ampio respiro al potenziale della BEV tedesca in termini di design e personalizzazione. Basta guardare il risultato per dire che la sfida è stata vinta grazie alla creatività messa in campo dal gruppo di lavoro. Oltre alla sostenibilità, sottolineata dall’utilizzo di materiali ecologici come la pelle vegan degli interni, il target del progetto era la “mobilità olistica” e, infatti, la ID.5 Xcite – questo il suo nome – è equipaggiata con uno skateboard elettrico per coprire gli ultimi metri fino alla destinazione.

Volkswagen ID.5 GTX Xcite: la show car BEV realizzata dal giovane gruppo di lavoroLE PAROLE DEI MANAGER Ma ecco il pensiero di Robert Janssen, presidente del consiglio di amministrazione della Volkswagen Sachsen GmbH con responsabilità per la tecnologia e la logistica: “Una vera auto completamente elettrica sassone: con la ID.5 GTX 'Xcite', i giovani hanno dimostrato cosa possono fare con le conoscenze tecniche e la passione per le automobili. Come i suoi predecessori, questa show car è un simbolo della formazione di alta qualità e dell'alto livello di competenza della Volkswagen Sachsen”. E l’altro manager del Gruppo di Wolsburg, Jens Rothe, Presidente del Consiglio aziendale generale di Volkswagen Sachsen: “La ID.5 'Xcite' attira davvero l'attenzione. L'intera squadra merita una parola di elogio. Il progetto offre un'impressionante dimostrazione delle capacità dei giovani specialisti. Alla Volkswagen in Sassonia abbiamo attualmente 573 apprendisti e giovani che seguono corsi di studio doppi. Per noi una formazione di alta qualità non è solo necessaria, ma anche parte della nostra responsabilità sociale”. Insomma, una grande opportunità per questi ragazzi, che è stata colta e sviluppata in maniera coerente con la filosofia del Gruppo tedesco.

Volkswagen ID.5 GTX Xcite: gli interni con rivestimenti ecosostenibiliGIUSTO MIX FRA SPORT ED ECOLOGIA Ma guardiamo più da vicino questa show car a betterie. Il concept presenta un mix di vernice opaca e lucida prelevato direttamente delle palette a disposizione dei clienti Lamborghini e Volkswagen. Ci sono, poi, cerchi in alluminio forgiato da ben 22 pollici dal design esclusivo e con una finitura verniciata a polvere. Le modifiche non finiscono qui poiché il crossover è dotato di parafanghi modificati e passaruota belli larghi. Apparentemente anche le minigonne laterali sono più ampie.

Volkswagen ID.5 GTX Xcite: lo skateboard elettrico nel vano bagagliINTERNI SUPER TECH...OLOGICI Entrando nell'abitacolo, Alcantara e pelle vegana ricoprono praticamente ogni superficie, compreso il piantone dello sterzo. Un bello stacco è dato dalle cuciture a contrasto arancioni, le finiture a nido d'ape sui sedili e gli schienali ricamati che fanno notare come questo sia l'ottavo progetto di questo tipo in Volkswagen. A completare la ricetta c'è un sistema audio premium che utilizza componentistica Gladen, Musway e Bang & Olufsen. Volkswagen dichiara che è dotato di 10 amplificatori, un subwoofer e una potenza totale di 2.000 watt. Come accennato, la ID.5 Xcite è dotata di uno skateboard elettrico Teamgee H5 nello stesso colore della carrozzeria, ben integrato nel baule per non rubare troppo spazio ai bagagli, già sacrificati dall'impianto audio. Infine, il concept monta un pacco batterie da 82 kWh, che alimenta un sistema di trazione integrale a doppio motore che presumibilmente sviluppa una potenza combinata di circa 300 CV per 460 Nm di coppia. Questa configurazione consente al modello di serie di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, raggiungere una velocità massima di 180 km/h e percorrere fino a 480 km nel ciclo combinato WLTP.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/09/2022