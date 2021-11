Live streaming

L'appuntamento è fissato: mercoledì 3 novembre alle ore 14.00 cadono i veli dalle nuove auto elettriche Volkswagen ID.5 e ID.5 GTX. Qui sotto, all'ora convenuta, potrete guardare la presentazione in diretta video dei nuovi SUV coupé EV.

VEDO-NON VEDO Versione con tetto spiovente della nota VW ID.4, la ID.5 è già stata anticipata da un'apparizione ufficiale in pubblico allo scorso salone di Monaco (qui il nostro video) e da numerosi avvistamenti dei muletti in fase di test: qui per esempio le foto spia al Nurburgring, dove si è mostrata quasi priva di camuffature.

COSA POSSIAMO ASPETTARCI Stretta parente di Audi Q4 e-tron e Skoda Enyaq, la Volkswagen ID.5 sarà proposta sia con due motori, elettrici a dare 300 CV e la trazione integrale, sia con versioni a motore singolo e trazione posteriore; con pacchi batterie da 52 a 82 kWh per un'autonomia massima nell'ordine dei 500 km. Maggiori dettagli nel video di presentazione.