Anticipazioni

Nuove foto spia dal Nürburgring della variante coupé di Volkswagen ID.4. Non solo GTX: ecco quando esce e in quali configurazioni

Auto elettrica - ancora meglio se in formato SUV - come nuova ''ID card'' del brand Volkswagen. Identità sempre più green tramite un'offerta di modelli ad emissioni zero sempre più vasta. Prossima tessera del mosaico sarà ID.5, un prototipo della quale, oggi in Germania, i nostri fotografi spia hanno raccolto nuovi scatti. Una decina di testimonianze che della variante coupè di Volkswagen ID.4 ci regalano un nitido fermo immagine: le cammuffature, ormai, sono scomparse.

Volkswagen ID.5, nuove foto spia dal 'Ring

Spiato mentre si allena tra i cordoli del Nürburgring, VW ID.5 non si può confondere con ID.4 standard grazie ad un'estremità posteriore completamente differente, di squisito stampo coupé crossover. Il design generale riecheggia semmai da vicino i concetti espressi a suo tempo da ID Crozz: lunotto più sbarazzino, nuovo portellone, spoiler posteriore prominente. Le luci di marcia diurna montate verticalmente all'interno delle prese d'aria anteriori suggeriscono come probabilmente il muletto impegnato nei test al 'Ring appartiene alla serie high performance ID.5 GTX, quella cioè vista in divisa mimetica all'IAA Mobility di Monaco.

Volkswagen ID.5: in vendita dal 2022

Variante GTX a parte (due motori elettrici, trazione integrale e una potenza combinata di 300 CV e 450 Nm di coppia), ID.5 dovrebbe condividere anche il resto dei propulsori con sorella ID.4, quindi al lancio (primi mesi del 2022?) aspettiamoci come entry level la variante a trazione posteriore da 204 CV e 310 Nm di coppia e autonomia dichiarata di 520 km grazie a batterie da 77 kWh, con l'edizione da 170 CV e batterie da 52 kWh che - per la natura più sportiva del prodotto stesso - potrebbe invece essere esclusa dalla gamma. Al prossimo aggiornamento.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2021