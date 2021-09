Novità auto

Debutta in Germania la formula AutoAbo per le elettriche Volkswagen: senza comprarle, con un abbonamento tutto compreso, per tre o sei mesi

CAMBIO DI PARADIGMA L’arrivo di AutoAbo rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione di Volkswagen. Dietro quella che sembra solo “un’altra” formula di noleggio si nasconde in realtà qualcosa di molto meno banale, e che evidenzia la lenta, ma inesorabile trasformazione, delle case da semplici produttori a veri e propri fornitori di servizi di mobilità, a 360°.

Volkswagen AutoAbo, l'abbonamento a ID.4

MODELLO NETFLIX Un passaggio che c’entra poco con l’arrivo delle auto elettriche, ma riguarda invece la necessità di creare nuovi modelli commerciali in un’epoca sempre più digitale, connessa e fluida, dove il concetto di proprietà sta poco alla volta lasciando il posto a quello di servizio. Per capirci, basti pensare a Netflix, Spotify e tutti gli altri servizi in streaming, che permettono di usufruire di un bene (musica, cinema e serie tv, in questo caso) senza possederlo fisicamente. Con AutoAbo, Volkswagen si adegua alle nuove abitudini di acquisto, e comincia a muovere i primi passi in questa direzione. Tra le altre proposte di questi mesi vale la pena segnalare Virtuo, per il noleggio a breve termine di Mercedes Classe A e GLA.

VEDI ANCHE

Volkswagen AutoAbo, l'abbonamento a ID.3

COME FUNZIONA, QUANTO COSTA Disponibile per ora solo in Germania, AutoAbo è un servizio in abbonamento dedicato a ID.3 e ID.4, i modelli 100% elettrici di Wolfsburg: i clienti non devono far altro che iscriversi, pagare un canone mensile, e usare l’auto senza nessun’altra spesa se non quella della corrente per le ricariche. Per ID.3, il canone mensile parte da 499 euro.

Volkswagen AutoAbo, come funziona l'abbonamento

800 KM INCLUSI Saranno più di duemila i modelli messi a disposizione da Volkswagen, vetture “seminuove”, che potranno essere noleggiate per periodi minimi di abbonamento di tre o sei mesi, dopodiché si potrà interrompere il contratto in ogni momento. Come un servizio online qualunque. Nell’abbonamento sono compresi 800 km al mese e un pacchetto di revisione generale, manutenzione, controlli, assicurazione e tassa di circolazione.

Volkswagen AutoAbo, l'abbonamento a ID.4 (gli interni)

IL FUTURO “Si tratta di un passo fondamentale nel nostro Business Model 2.0”, spiega Klaus Zellmer, membro del CdA Volkswagen per Vendite e Marketing. “Sempre più persone non vogliono essere proprietarie di un’auto, ma farne un uso esclusivo per un certo tempo. AutoAbo è una nuova offerta di abbonamento flessibile che si colloca a metà tra il leasing e il car sharing. Secondo le nostre stime, entro il 2030 circa il 20% dei nostri ricavi potrebbe venire da abbonamenti e altre offerte di mobilità a breve termine”. Verso la fine dell’anno Volkswagen lancerà in Germania nuove offerte di leasing e vendita online, inizialmente riservate ai modelli della gamma ID., e successivamente estese al resto della gamma.