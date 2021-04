UNO TIRA L'ALTRO Senza il proprio ''avatar'' coupé, in era di esercizi di stile sempre più audaci, un SUV si sente come orfano. Volkswagen ID.4 può tuttavia dormire sonni tranquilli: presto, lo raggiungerà il suo omologo in carrozzeria più...sbarazzina, nome in codice Volkswagen ID.5. Già lo sapevamo, ma ne abbiamo avuto una conferma ultra-concreta durante l'anteprima mondiale di ID.4 GTX: nel bel mezzo della cerimonia, ecco le prime immagini del SUV coupé che di ID.4 mutua tutto, tranne la curva del tetto e qualche altro particolare. Vedere, vedere.

TRATTAMENTO GTX? Negli ultimi mesi, i nostri fotografi spia hanno a più riprese immortalato prototipi di ID.5: il video teaser è tuttavia la prima fonte ufficiale dalla quale intravedere le forme del veicolo. L'involucro mimetico verde fluorescente e rosa ne nasconde la gran parte dei dettagli, ciononostante gli elementi chiave del design esterno sono alla luce del sole. Il tettuccio discendente, quindi anche il lunotto posteriore più inclinato. E un bello spoiler a chiudere in bellezza. L'esemplare in video, oltretutto, sembra proprio appartenere alla linea GTX, quindi coi due motori e la trazione sulle quattro ruote. Tempi di uscita? A breve termine, probabilmente entro la fine del 2021.