VAI CON LA BASE Cala il sipario e al centro della scena prende posizione lei, Volkswagen ID.4 GTX, prima scarica elettrica di una serie di fulmini che ci accompagneranno negli anni a venire. Appuntamento con la cerimonia del reveal oggi mercoledì 28 aprile 2021 alle 17.00 ora italiana: in diretta streaming da Wolfsburg, la divisione full electric di Volkswagen condividerà col pubblico tutti i dettagli di ID.4 in salsa sport. All'ora X, clicca Play qui sotto e sintonizzati con il futuro.



GTX FACTOR Con la sigla che distingue la ID.4 più sportiva della gamma, siamo certi che familierizzemo un po' alla volta. Perché a ID.4 GTX seguirà un'altra elettrica high performance, poi un'altra e un'altra ancora. GTX sta al new deal Volkswagen come GTI sta alla sua tradizione. Nello specifico, da ID.4 GTX ci si aspetta il raddoppio dei motori elettrici e di conseguenza degli assi motrici. Da SUV compatto a trazione posteriore a pseudo-racing SUV a trazione integrale, ma GTX non è solo dinamica, è anche design: fari a LED più penetranti, cerchi sportivi, una griglia a nido d'ape che richiama (vedi copertina) un heritage glorioso di compatte ad alte prestazioni. Tornate a trovarci dopo la premiere: di ID.4 GTX, racconteremo tutto. Nel frattempo, come aperitivo, il video teaser.

1 day to go to the world premiere of our #VWID4 GTX!



Join our livestream here on twitter or: https://t.co/n9FsrNVcr9https://t.co/j6802KIK11



[ID.4 GTX - power consumption in kWh/100 km (NEDC): 19.8–18.1 (combined); CO2 emissions in g/km: 0 (combined); efficiency class: A+] pic.twitter.com/L1Cm9BssNo