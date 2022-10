Guida (poco) autonoma, perché Ford e Volkswagen bloccano i programmi

Che la strada verso l'auto a guida autonoma completa, quella individuata dall'altisonante slogan ''Full Self Driving'', fosse quantomeno una strada in salita, era ampiamente nelle previsioni. Quale esattamente fosse il coefficiente di difficoltà, era invece ignoto. Forse, è più sfidante ancora delle aspettative più realistiche. Chiedere a Ford e Volkswagen, due colossi la cui partnership nel campo della guida autonoma è fallita ancora prima di poter esprimere qualcosa di concreto. Argo AI, la società con sede a Pittsburgh, Pennsylvania, ferma le sue attività. Tanti saluti ad ID. Buzz AI e altri veicoli della stessa natura. Almeno, per il breve medio termine. E perché? Perché servono troppi soldi.

SORRY WE ARE CLOSED Causa il ritiro degli investimenti da parte di Ford e VW, la scorsa settimana Argo AI ha comunicato ai suoi oltre 2.000 dipendenti la definitiva chiusura. Al personale verrà offerto un contratto con una delle due Case auto, oppure una congrua buonuscita. Che sia accompagnata da forme di tutela, oppure no, quella di liberare la propria postazione di lavoro non è mai, in ogni caso, una buona notizia. Anche se, di questi tempi, non è una notizia isolata.

METEORA Argo AI era stata fondata nel 2016 da Bryan Salesky e Peter Rander, per poi essere acquisita da Ford nel 2017 e ricevere finanziamenti per un miliardo di dollari. Nel 2019 l'ingresso di Volkswagen, che al progetto destinava in tutto 2,6 miliardi di dollari. Argo AI stava lavorando al software di guida autonoma di livello 4, cioè il passo immediatamente precedente alla guida autonoma definitiva: a poche tappe dal traguardo, ecco arrivare l'ordine di stop.

VEDI ANCHE

DOWNGRADE Durante il report sugli utili del terzo trimestre 2022, Ford ha annunciato di essere giunta alla conclusione che ''la commercializzazione redditizia su larga scala da parte dell'industria automobilistica di sistemi avanzati di assistenza alla guida di livello 4 sarà più lontana di quanto originariamente previsto''. D'ora in avanti, la strategia sarà quella di concentrarsi sui software di assistenza alla guida L2+ e L3: ciò significa proprio spostare gli investimenti da Argo a reparti interni a Ford.

RICALCOLO In modo piuttosto analogo, Volkswagen annuncia che del futuro automatizzato dei propri veicoli, da adesso in poi, si occuperà principalmente la divisione Cariad, con il supporto di Bosch. Altre collaborazioni in vista sono quelle con Horizon Robotics in Cina e con l'americana Qualcomm. Come obiettivo, l'implementazione dei software L2 e L3 per le proprie auto entro il 2023. Talvolta sbandierata come una conquista prossima all'ingresso sul mercato, la self driving car scala una marcia. Il presente impone altri ordini del giorno.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/10/2022